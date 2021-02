Tour d’Espagne: sept arrivées au sommet et un contre-la-montre à Saint-Jacques de Compostelle pour finir

La prochaine Vuelta comptera 21 étapes et débutera et se terminera par un contre-la-montre, le dernier à Saint-Jacques de Compostelle. AFP

Le 76e Tour d’Espagne retrouvera son calendrier et sa durée habituels cette année. Et il comportera toujours quelques moments forts.

Déplacée en octobre/novembre et réduite à 18 étapes l’an dernier en raison de la pandémie de coronavirus, la Vuelta 2021, dont le parcours a été dévoilé jeudi à Burgos, se déroulera du 14 août au 5 septembre. L’épreuve comptera 21 étapes et débutera et se terminera par un contre-la-montre, le dernier à Saint-Jacques de Compostelle.

Le Tour d’Espagne sera lancé le 14 août par un contre-la-montre individuel de 8 km à Burgos, afin de rendre hommage au 800e anniversaire de la ville du nord de l’Espagne.

Les deux étapes suivantes se dérouleront également dans la province de Burgos. La 2e étape se terminera à Burgos tandis que la 3e étape proposera la première arrivée en altitude, sur le sommet inédit du Picón Blanco. Le Tour d’Espagne proposera au total sept arrivées au sommet.

Le Tour d’Espagne, remporté en 2020 par le Slovène Primoz Roglic, s’achèvera non pas à Madrid comme de coutume mais à Saint-Jacques de Compostelle, ville d’arrivée du contre-la-montre final de 33,7 km.