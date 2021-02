Proximus s’engage à équiper les écoles secondaires en fibre optique d’ici 2023

Pour accompagner un enseignement qui accélère sa digitalisation en partie en raison de la crise sanitaire, Proximus et Signpost lancent «Academic Connect». BELGA (Illustration)

L’opérateur télécom Proximus s’engage à déployer la fibre optique en priorité dans les écoles, annonce-t-il ce jeudi. Pour leur fournir un accès internet plus rapide, il s’est associé avec Signpost, qui propose des solutions de technologies de l’information et de la communication.

L’opérateur entend raccorder 4,2 millions de foyers belge à la fibre d’ici 2028, et en priorité la quasi-totalité des écoles secondaires de Belgique d’ici fin 2023. La société affirme qu’elle prendra en charge la majeure partie des frais de raccordement et qu’elle y consacrera au moins 10 millions d’euros supplémentaires par rapport à son plan d’investissement.

Pour accompagner un enseignement qui accélère sa digitalisation en partie en raison de la crise sanitaire, Proximus et Signpost lancent «Academic Connect». L’offre regroupe différentes facettes de la connectivité et des technologies de l’information et de la communication dans une solution digitale intégrée pour l’enseignement.

L’accord vise à développer «une solution de bout en bout pour toutes les couches de l’environnement éducatif digital, de l’accès internet sécurisé et du wifi jusqu’au helpdesk ICT professionnel, en passant par le matériel, les logiciels et le contenu digital».