Les mots qui rendent les gens heureux

Ce samedi, pour la Saint-Valentin, les bibliothécaires-animatrices de la bibliothèque de Tournai iront offrir à l’élu(e) de votre cœur, ou à un proche, un moment de lecture inoubliable. Et c’est gratuit! Inscriptions jusqu’à ce jeudi 17 heures.

Ce samedi 13 février, la bibliothèque de Tournai vous aide à surprendre votre Valentin. e! L’opération «Quelques mots d’amour» a été imaginée par trois animatrices-bibliothécaires qui se morfondent, avec cette crise sanitaire, de ne plus pouvoir organiser leurs animations et rencontrer ce public qui leur manque.

Alors, ce samedi, Colette Hapetian, Stéphanie Hernandez et Pauline Ronsyn n’enfileront pas leurs ailes de Cupidon – d’autres «messagers» de l’espiègle petit archer ont déjà fait cela! – mais s’habilleront de rouge, la couleur de l’amour, pour se rendre sur le pas de la porte de la personne de votre choix, afin de le ou de la surprendre, lui déclarer votre flamme, lui donner un peu de bonheur par le biais d’un un poème, d’un extrait de texte… en lien avec l’histoire qui vous unit tous les deux.

«Elles se sont creusées pour trouver une idée un peu originale à l’approche de la Saint-Valentin et donner un peu d’amour autour d’elles, en respectant les consignes en vigueur, explique Mélanie Delmée, chargée de communication du réseau des bibliothèques de Tournai. L’idée était aussi de faire sortir la poésie de nos collections.»

Quelques mots d’amour

Concrètement, celui ou celle qui veut délivrer un message d’amour à un être cher («pas nécessairement la personne avec qui on est en couple, cela peut-être un enfant, une grand-mère… chacun a besoin de cela pour le moment ») exprime son souhait par mail (via bibliotheque@tournai.be) avant ce jeudi 11 février à 17 heures en indiquant bien son numéro de téléphone. Une des animatrices le ou la recontactera trouvera les mots et choisira, en fonction de la situation vécue, des circonstances particulières, des personnalités… le poème qui sera lu ce samedi.

Tout est gratuit. Les «bénéficiaires» – tous les habitants du Grand Tournai peuvent en faire partie – se verront remettre le poème choisi et un origami en forme de cœur.

«Un cadeau surprenant, gratuit, romantique, local… et plus original que des chocolats !» conclut Mélanie

Inscription par e-mail via bibliotheque@tournai.be

Initiative gratuite réservée aux habitants de Tournai.