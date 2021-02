Ils volaient sur les aires d’autoroutes à la frontière franco-belge

Les malfrats agissaient de part et d’autre de la frontière et visaient les camions. ÉdA – 30977461137

Une bande franco-belge impliquée dans des vols de fret sur les aires d’autoroutes frontalières a été démantelée,

Les enquêteurs de la police judiciaire de Lille, avec l’appui des membres de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de Lille ont interpellé en flagrant délit, dans la nuit du 2 au 3 février dans la métropole lilloise, sept malfaiteurs au retour d’un vol commis au préjudice d’un poids lourd stationné sur l’aire d’autoroute de Saint-Aybert (59). Dans le même temps, les enquêteurs de la police judiciaire fédérale de Mons-Tournai ont interpellé quatre suspects à Charleroi.

«Cette opération coordonnée entre les services de police judiciaire français et belges constitue le dénouement d’une enquête initiée en octobre 2020 sous l’égide du parquet de Lille (59)», a indiqué mercredi le parquet de Mons, soulignant que les autorités judiciaires avaient enregistré la recrudescence des vols commis au préjudice de camions de marchandises stationnés sur les aires d’autoroute situées le long de la frontière entre le département du Nord et le territoire belge.

Sur les 10 personnes placées en garde à vue en France, neuf ont été déférées au parquet de Lille le 6 février. Une information judiciaire a été ouverte et les neuf protagonistes, âgés de 26 à 42 ans, connus pour la plupart pour des délits mineurs, ont été mis en examen et écroués. En Belgique, les quatre commanditaires présumés, interpellés à Charleroi, ont également été placés sous mandat d’arrêt. Un cinquième suspect, un clandestin sans adresse fixe en Belgique chez lequel plus de 50 grammes de cocaïne, 1 100€ et du matériel de vente ont été saisis, a également été placé sous mandat d’arrêt à Charleroi.