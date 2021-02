Nethys: Stéphane Moreau sera-t-il libéré ce jeudi?

Ce jeudi matin, l’ancien CEO de Nethys, Stéphane Moreau, demandera sa libération lors de sa comparution devant la chambre des mises en accusation de Liège.

L’ancien CEO de Nethys, Stéphane Moreau, comparaît donc ce jeudi matin devant la chambre des mises en accusation de Liège dans le cadre de l’instruction judiciaire du volet «rémunérations» de l’affaire Nethys. Sans surprise, son avocat, Me Adrien Masset, sollicitera sa remise en liberté sous conditions.

Inculpé d’abus de biens sociaux, de détournement par personne exerçant une fonction publique, de faux, d’usage de faux et d’escroquerie, Stéphane Moreau a été placé sous mandat d’arrêt le samedi 23 janvier dernier par le juge d’instruction liégeois Frédéric Frenay. Il est depuis lors incarcéré. Après avoir été écroué à la prison de Lantin, il se trouve désormais à la prison de Marche-en-Famenne.

Stéphane Moreau dit ne reconnaître aucun des faits qui lui sont reprochés et nier «avec force toute infraction», avait indiqué son avocat par voie de communiqué. Stéphane Moreau affirme qu’il «est le bénéficiaire de décisions officielles des instances de Nethys, elles-mêmes les ayant adoptées sur la base des analyses, propositions et calculs effectués par un grand bureau spécialisé en la matière», ajoutant qu’il est «consterné par les reproches qui lui sont formulés».

La chambre du conseil avait décidé il y a quinze jours de libérer Stéphane Moreau et Pol Heyse, lui aussi ancien administrateur de Nethys, sous conditions. Le parquet général ayant décidé d’interjeter appel de l’ordonnance de libération à l’encontre de M. Moreau, celui-ci restait donc incarcéré dans l’attente de sa comparution devant la chambre des mises en accusation, qui doit statuer sur la levée ou non de son mandat d’arrêt.

Devant la chambre du conseil, M. Moreau avait «bien expliqué la manière dont il y avait eu cette évolution de l’ancienne intercommunale ALE avec un projet industriel qui était plus compatible avec la structure d’une intercommunale, qu’il fallait évoluer vers une structure concurrentielle, une société anonyme de droit privé, qu’il y avait certaines oppositions entre des idéologies politiques, savoir si l’initiative publique peut soutenir des projets industriels, avec des particularités pour la région liégeoise par rapport à d’autres régions de la Wallonie», a indiqué son avocat, Me Adrien Masset.

«Cela s’est concrétisé pour débouter sur un décret gouvernance qui, à bien y regarder, a eu des dérogations pour les autres sociétés publiques dans lesquelles la Région wallonne est actionnaire unique ou majoritaire, comme la FN, la Sonaca... Un décret qui visait à privatiser et dans la mesure où ces personnes ne souhaitaient pas poursuivre les conditions qui leur étaient proposées, une solution a été proposée par des conseillers spécialisés en droit social et qui a été avalisée par le conseil de rémunérations (CNR), le conseil d’administration, et qui a été vérifiée par des sociétés d’audit. Il y a des éléments puissants qui démontrent qu’on n’a pas monté une usine à gaz. Après, cela n’a manifestement pas plu et le nouveau CA de Nethys et la Région wallonne ont lancé ce dossier, il y a deux ans, pour trois personnes.» À savoir Messieurs Moreau, Heyse et Madame Bayer. Tous les trois sont inculpés dans cette affaire. Diego Aquilina, l’ex-CEO de l’assureur Intégrale, filiale de Nethys, a été inculpé d’abus de biens sociaux et détournement par personne exerçant une fonction publique. François Fornieri a lui aussi été inculpé dans cette affaire.

Si la chambre des mises en accusation ordonne sa libération, Stéphane Moreau pourrait sortir de prison aujourd’hui jeudi, voire vendredi. Si son mandat d’arrêt est confirmé, il devra attendre quinze jours supplémentaires avant son passage devant la prochaine chambre du conseil.

L’affaire suit son cours et de nouvelles personnes devraient être auditionnées par la justice liégeoise dans les prochains jours, voire les prochaines semaines.

La semaine dernière, des perquisitions ont eu lieu au Parlement de Wallonie, à Namur, dans le cadre de cette instruction judiciaire. Le bureau du président de l’assemblée parlementaire, Jean-Claude Marcourt, était visé par les enquêteurs et les magistrats.

«Le dossier n’est pas fini, il y a beaucoup de zones d’ombre du côté des vrais décideurs», a déclaré l’avocat de Pol Heyse, Me Jean-Pierre Buyle.