Le Club peut encore rêver du doublé

Les Brugeois ont sorti l'Antwerp en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique (3-1).

Arbitre: M. Erik Lambrechts

Cartes jaunes: Verstraete, De Laet, Seck

Buts: Vanaken (1-0, 49e); Dost (2-0, 80e); Lamkel Zé (2-1, 83e); Vormer (3-1, 85e)

FC BRUGES: Mignolet (6,5), Mata (7), Kossounou (6,5), Mechele (6), Denswil (6), Vormer (6,5), Rits (6), Vanaken (6) (80e Balanta), Lang (6,5), Dost (6), De Ketelaere (6) (74e Chong).

ANTWERP: De Wolf, De Laet (84e Buta), Seck (84e Batubinsika), Verstraete, Lamkel Zé (88e Boya), Gerkens (69e Ampomah), Hongla, Gélin, Le Marchand, Avenatti (69e Refaelov), Lukaku.

Le Club reste toujours en lice pour remporter une Coupe de Belgique après laquelle il court depuis 2015 (2-1 face à Anderlecht) et pour réussir un doublé qu’il n’a plus réalisé depuis 1996. Ce mercredi soir en effet, il a pris sa revanche sur des Anversois qui l’avaient battu le premier août dernier, en finale de l’édition précédente (0-1). Une qualification méritée des Gazelles qui disputeront donc les quarts programmés début mars.

Théâtre de l’affiche des huitièmes de finale, la pelouse du Jan Breydel Stadion n’avait finalement pas trop souffert suite aux deux rencontres disputées par le Cercle samedi dernier et ce mardi soir. Comme prévu, Philippe Clement n’a plus fait tourner son noyau, comme cela avait été le cas au tour précédent face à Brakel. De son côté, Franck Vercauteren avait laissé Beiranvand et Refaelov sur le banc, et titularisé ses dernières recrues De Wolf (ex-Eupen) et Le Marchand (prêté par Fulham).

C’est au moment où les Brugeois avaient délibérément pris le jeu à leur compte, sans pour autant se montrer terriblement dangereux il est vrai, que l’Antwerp a failli jeter un froid sidéral dans le stade. Mais Seck, pourtant idéalement positionné, reprenait de la tête un centre parfait de Lamkel Zé en plein dans les gants de Mignolet (29e).

La riposte émanait du front de Vormer qui ne pouvait cependant pas tromper un De Wolf pas très autoritaire jusque-là. Le dernier frisson de la première période était encore pour le dernier rempart local qui voyait avec soulagement un essai de Lamkel Zé prendre de peu la mauvaise direction.

Il était clair que le Club allait devoir être plus créatif à la reprise pour espérer faire bouger beaucoup plus le bloc défensif adverse renforcé, histoire de ne pas voir sa soirée se prolonger. Message reçu cinq sur cinq puisqu’un débordement énergique de Mata permettait à Vanaken d’ouvrir le score.

L’Antwerp a bien tenté par la suite d’arracher les prolongations. Dost et Vormer, grâce à la complicité de De Wolf, ont toutefois douché ses espoirs, même si Lamkel Zé avait entre-temps sauvé l’honneur anversois.