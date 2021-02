Accord interprofessionnel: suite la semaine prochaine

Une nouvelle concertation est prévue lundi prochain entre les syndicats et les employeurs.

Les syndicats et employeurs poursuivront les négociations, lundi prochain, sur les conditions salariales et de travail pour le secteur privé, a-t-on appris mercredi auprès des partenaires sociaux.

Le Groupe des 10, l’organe de concertation majeur entre syndicats et employeurs, s’est réuni mercredi après trois semaines d’absence pour discuter des conditions salariales et de travail pour les deux prochaines années. Les discussions se sont déroulées «lentement». Une nouvelle concertation est prévue lundi.

Il s’agit du deuxième démarrage de la concertation. Un premier tour de négociations avait vite échoué. Les syndicats considèrent comme une «aumône» la marge salariale de 0,4% prévue par le Conseil Central de l’Économie.

Les syndicats veulent principalement que la norme salariale soit indicative. Les salaires pourraient alors augmenter plus fortement dans les secteurs qui fonctionnent bien. À cette fin, ils demandent au gouvernement de modifier la loi sur les salaires afin que la norme salariale devienne moins stricte. Les employeurs mettent dans la balance la position concurrentielle des entreprises et la situation difficile à laquelle la crise du coronavirus a conduit de nombreuses entreprises.

Après un contact entre le SPF Emploi et les partenaires sociaux, le ministre de l’Économie et du Travail Pierre-Yves Dermagne a pu renvoyer les syndicats et les employeurs à la table des négociations. Il s’agit d’un dossier politiquement sensible, de sorte que le gouvernement souhaite que les partenaires sociaux essaient de parvenir eux-mêmes à un accord. Il semble peu probable qu’une percée soit imminente.