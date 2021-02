Pat Perna, Alix Garin, Arleston, etc.: voici nos 12 coups de cœur (ou de griffe) BD du 11 février

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, des nazis dans le désert, une mémoire qui flanche ou encore une drôle de voisine. Bonnes lectures.

1 Valhalla Hotel (T.1)

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Tandis qu’ils se rendent à la finale régionale du championnat de tennis de table d’Albuquerque, Lemmy et son inénarrable mentor, le coach Malone, tombent en panne avec leur Fiat 500 sur la 380.

À quelques miles de là: Flatstone, petite bourgade improbable en plein cœur du Nouveau-Mexique, et son shérif homophobe et buté, leur tendent les bras. Quelques «tracasseries administratives» plus tard, ils trouvent finalement refuge dans le seul motel du coin, le Valhalla Hotel, tenu par une femme pour le moins intrigante, Frau Vinkler.

Au petit matin, Lemmy a disparu. Malone part évidemment à sa recherche…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DÉLIRANT

Un magnifique délire, aux références assumées, qui nous emmène sur des sentiers improbables de façon pétaradante, en mêlant fond et action. On est fan.

+ À LIRE AUSSI | Pat Perna au carré

Glénat Bite the Bullet», Perna/Bedouel, 64 p., 14.95€.

2 La part de l’ombre (T.2)

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Berlin, décembre 1955. Nous sommes à l’aune de la guerre froide. Guntram Muller est journaliste pour un des plus grands quotidiens, le Berliner Zeitung. Il s’intéresse à une affaire assez singulière et très éloignée des préoccupations du Rédacteur en chef: le procès en révision de Maurice Bavaud, un jeune Suisse que l’on dit «illuminé» exécuté par les nazis en 1941 pour avoir tenté d’assassiner Adolf Hitler.

Ce procès, réclamé par la Confédération Suisse se soldera finalement par un jugement pour le moins étonnant: le jeune «terroriste», décapité en 1941, est condamné à cinq ans de détention et cinq ans de perte des droits civiques. Guntram, ancien inspecteur de la célèbre Kripo (Kriminalpolizei), enrôlé dans l’Abwehr en 1939, s’intéresse de près à cette histoire.

Et pour cause. Il a été mandaté, à l’époque des faits, par un proche de Himmler, pour enquêter sur les éventuels complices qui auraient pu aider le jeune Suisse à approcher aussi facilement le Führer dans le lieu le plus sécurisé, le fameux Nid d’Aigle.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PASSIONNANT

Comme pour Valhalla Hotel, c’est Pat Perna qui se trouve aux manettes du scénario. Et dans un genre très différent, plus sérieux, voilà une série qui réhabilite avec brio et juste la petite dose de trahison romanesque qu’il faut, un personnage oublié de l’Histoire. Passionnant.

Glénat Tuer Hitler», Perna/Ruizgé, 56 p., 14.50€.

3 Ne m’oublie pas

Le Lombard - Le résumé de l’éditeur

La grand-mère de Clémence souffre de la maladie d’Alzheimer. Face à son désespoir, elle prend la décision de l’enlever de la maison de retraite et de prendre la route en quête de l’hypothétique maison d’enfance de sa mamie.

Une fuite, une quête, un égarement, l’occasion de se retrouver? À moins que ce ne soit plutôt des adieux…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): POIGNANT

Parce qu’elles en souffrent toutes deux, chacune à leur manière, Clémence enlève sa grand-mère atteinte d’Alzheimer. Pour une dernière virée et un magnifique chant du cygne.

Une leçon de et sur la vie, pleine d’une (très) belle sensibilité. On voudrait tous pouvoir dire au revoir à nos aînés de cette façon.

Le Lombard Alix Garin, 224 p., 22,50€.

4 Ma voisine est indonésienne

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

La semaine, madame Hibou est traductrice freelance. Mais le week-end, c’est une aventurière. Venue de sa Papouasie natale, elle prend le train chaque samedi pour visiter l’Hexagone. Charleville-Mézières, Dijon, Niort…

Qu’est-ce qui motive cette drôle de voisine et quelle est son histoire? Emmanuel Lemaire mène l’enquête pour nous livrer un portrait touchant et sensible.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): FOUTRAQUE

Emmanuel Lemaire raconte sa rencontre avec sa voisine – indonésienne donc, et amoureuse des villes de France – avant et pendant le confinement.

Un peu foutraque, mais hors des sentiers battus.

Delcourt Emmanuel Lemaire, 128 p., 16,95€.

5 Love Love Love (T.1)

Dupuis - Le résumé de l’éditeur

La guerre des machines aura-t-elle lieu? Dans cet univers dystopique, les robots n’ont aucun droit, même pas celui d’avoir accès aux mises à jour. Stigmatisés et exploités, ils sont condamnés par l’obsolescence programmée et s’entassent dans des quartiers-ghettos, où la révolte gronde.

Rien ne semble pourtant pouvoir empêcher Elle et Karel, une humaine et un mecha, de tomber amoureux…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ENVOÛTANT

Paris futuriste sous couvre-feu, Elle et Karel ont le cœur qui fait boum. Rien de mal à ça si ce n’est que l’une est humaine et l’autre est un robot et que la révolte couve au sein du peuple mécanique.

Un premier tome à l’esthétique envoûtante et bien ficelé.

Dupuis «Yeah yeah yeah», Fernandez/Garrido/Toussaint, 56 p., 12,50€.

6 Elecboy (T.1)

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

Année 2122, quelque part en Amérique du Nord. Sur une terre aride et brûlée par le soleil, la paix et la sagesse semblent avoir déserté. L’ancien monde civilisé a laissé place au chaos et à la pauvreté, à la violence et à la sauvagerie.

Dans un décor de western, au milieu de baraquements de fortune mêlés à des panneaux solaires modernes, les membres d’une communauté autonome survivent tant bien que mal. La quête de l’eau est une préoccupation de tous les instants.

Le jeune Joshua est amoureux de Margot, la sœur de Sylvio, un adolescent brutal qui prend plaisir à le frapper. Sylvio appartient au clan des hauteurs, qui affirme son pouvoir en faisant régner la peur sur les autres habitants.

Un jour, d’étranges événements se produisent. Dans cet univers d’après l’apocalypse, alors que le père de Joshua et son équipe travaillent sur le réseau d’approvisionnement en eau, des créatures éthérées surgies de nulle part s’en prennent à eux…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CRÉATIF

Le dessin de Jaouen Salaün est accrocheur, son univers futuriste déborde de créativité, mais l’intrigue reste très (trop) imperméable à l’issue de ce tome 1.

L’appoint d’un scénariste aurait aidé à démêler cette mise en scène touffue.

Dargaud «Naissance», Salaün, 64 p., 14,50€.

7 Eat and love yourself

Ankama - Le résumé de l’éditeur

Mindy a 27 ans et travaille dans un café de Montréal. Timide et mal dans sa peau, elle souffre d’un trouble du comportement alimentaire depuis l’enfance.

Un soir, dans son épicerie de quartier, elle achète une tablette de chocolat qui va lui permettre de revisiter son passé et lui offrir une chance de reprendre sa vie en main.

Mais sera-t-elle capable de retrouver le chemin vers son présent, pour enfin s’accepter avec amour et bienveillance?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INABOUTI

Sous une cover intrigante, Sweeney Boo dessine (un peu moins bien) le destin de Mindy. Mal dans sa peau.

Son remède? Une marque de chocolat qui l’entraîne dans le passé pour combattre ses démons.

Thème en vogue mais ici inabouti.

Ankama Sweeney Boo, 160 p., 19,90€.

8 Grimoires et sorcières (T.1)

Jungle - Le résumé de l’éditeur

Dans le Royaume de la Nuit, les vampires, les métamorphes, les sorcières et autres êtres de la nuit qui passent pour des humains, rôdent dans les rues… mais ils doivent quand même aller à l’école!

Ailis et Na’ya sont des élèves plutôt moyennes (PAS des losers!), mais quand une ombre commence à s’installer et qu’un camarade de classe a un comportement étrange, elles sont les premières à le remarquer. Alors, quand le petit frère de Na’ya disparaît, cela devient personnel.

Il est temps d’affronter les secrets desbois silencieux!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): BRUYANT

Dans une société hybride, abritant monstres et humains, un étrange manoire n’inspire pas confiance à trois cousines, apprenties sorcières.

Un manga américain pour enfants bruyant et fatigant.

Jungle «Prends garde aux boix silencieux», Chmakova, 128 p., 13,95€.

9 Le grimoire d’Elfie (T.1)

Bamboo - Le résumé de l’éditeur

Depuis la mort de leur mère, Elfie et Magda vivent chez une tante acariâtre. Mais un jour leur sœur aînée revient de Londres: elle a transformé un bus anglais en librairie ambulante pour aller de village en village. Une nouvelle vie commence!

Leur première étape les amène dans une île bretonne où de vieilles rancœurs secouent la population, pour un mystérieux timbre perdu. Mais surtout, Elfie découvre qu’elle a hérité des talents de sorcière de sa mère et d’un grimoire qu’elle doit nourrir de ses écrits…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): MIGNON

Deux orphelines partent sur les routes avec leur sœur aînée, dans le magnifique bibliobus qu’elle vient de réhabiliter. Direction la Bretagne et leurs souvenirs d’enfance.

Un récit magique (on est chez Drakoo, que diable), mais aussi très intime, bourré de jolies émotions aux accents universels. Une divine surprise.

Drakoo ArlestonLAlwett/Mini Ludvin, 64 p., 15.90€.

10 Les terreurs des mers (T.1)

Glénat - Le résumé de l’éditeur

1780, sur la côte Atlantique, aux Sables-d’Olonne. Arsène et Alix sont naufrageurs, une forme de piraterie côtière qui consiste à tromper les navires et à les faire échouer pour piller ensuite leur épave. Mais alors qu’ils pensaient prendre dans leurs filets un navire anglais, ce sont eux qui se retrouvent pris au piège!

Tandis qu’Alix parvient à s’enfuir, Arsène est capturé et enrôlé de force comme mousse sur le bâtiment… Pour le sauver, sa sœur part alors rejoindre leur frère aîné, le roublard Germain, basé à Rochefort.

Ensemble, ils vont partir sur la trace d’Arsène en embarquant à bord du tout nouveau fleuron de la flotte française: l’Hermione.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): VIVIFIANT

Un jeune pilleur d’épaves est enrôlé de force sur un navire anglais. Sa sœur et son frère aîné partent à sa rescousse.

Et le récit dans tous les sens: ce n’est pas grave, voilà de la belle aventure au grand air, bien écrite, avec la dose parfaite d’humour et des rebondissements soignés. De la bande dessinée grand public comme en faisait Dupuis… avant.

Glénat «L’Hermione à la rescousse!», Brrémaud/Rigano, 48 p., 11.50€.

11 Sisco (T.12)

Le Lombard - Le résumé de l’éditeur

Les ors de la République et son cortège de coups tordus. Derniers de la liste: des documents «gênants» à reprendre chez un ministre en déchéance pour les planquer en Belgique.

Mais les Russes, mouillés dans l’affaire, n’envisagent pas de laisser passer cette occasion pour les récupérer…

À peine réintégré, Sisco va devoir retrouver rapidement ses vieux réflexes pour éviter les balles.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DANGEREUX

Baroud d’honneur pour le barbouze de Benec et Legrain qui n’arrangent pas son cuir et lui offrent une dernière aventure de tous les dangers, à sens unique.

Avec un fin désarçonnante. Ce n’est pas qu’un au revoir.

Le Lombard «Roulette russe», Benec/Legrain, 56 p., 12,45€.

12 Palais-Bourbon

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

L’Assemblée nationale, comment ça marche? C’est à cette question que répond Kokopello après une vaste enquête au Palais-Bourbon, qui consista aussi à suivre des députés dans leur réalité quotidienne.

L’auteur décrypte et montre le fonctionnement de l’institution que tout le monde pense connaître. Travail en commission, en circonscription, débat, coulisses, organisation, équipements, rien n’a échappé à l’oeil et au crayon acérés de Kokopello.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): BARBANT

Les coulisses de l’Assemblée nationale française, c’est pratiquement aussi chiant que ça en a l’air.

Une chronique des dessous politiques très détaillée, intéressante, mais un tantinet longuette et rébarbative.