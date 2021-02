Situé sur la rive droite de la Meuse, le site de la Chartreuse offre un espace de détente aux Liégeois à deux pas du centre-ville. Partagé entre un fort en ruines, des espaces verts réaménagés et une friche riche en biodiversité, ce microcosme ardent incarne l’un des principaux poumons de la ville. On vous emmène à la découverte de ce site remarquable, entre vieilles briques et sinueux sentiers.