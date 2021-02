Zakaria Bakkali blessé à la cuisse à l’entraînement

Le Beerschot devra encore attendre avant de voir l’Ex-Anderlechtois fouler les pelouses.

Zakaria Bakkali devra encore patienter avant de faire ses débuts au Beerschot. L’ailier s’est blessé à la cuisse après un violent coup contre le poteau d’un but à l’entraînement. Les Anversois, qui ont accueilli en prêt avec option d’achat Bakkali en provenance d’Anderlecht, l’ont annoncé mercredi.

«Pas de chance pour Zakkaria Bakkali. L’attaquant s’est heurté à un poteau lors d’un entraînement», a écrit le Beerschot. «Il souffre d’une grosse contusion et d’ecchymoses à la cuisse. Un nouveau scanner est prévu à la fin de la semaine prochaine.»

Bakkali, 25 ans et deux apparitions avec les Diables Rouges, espère se relancer au Kiel après un passage mitigé au RSCA.

Bakkali, arrivé à Anderlecht en juillet 2018, s’était révélé très jeune au PSV en 2013. Le Belgo-marocain a été appelé dans la foulée, à 17 ans et 8 mois à peine, en sélection chez les Diables Rouges par Marc Wilmots. Mais il n’a jamais confirmé par la suite. Après son transfert à l’été 2015 à Valence, qui l’a prêté deux saisons plus tard à La Corogne, le temps d’une campagne, il n’a plus joué qu’épisodiquement.