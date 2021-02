Le parquet et la police veillent au grain

Le parquet de Charleroi et les différentes zones de police veilleront au respect des mesures pour le carnaval. Pas question de faire la fête!

En temps normal, les rues de Charleroi et de Binche auraient dû être envahies par plusieurs milliers de personnes, déguisées ou non, équipées de confettis et de serpentins pour célébrer le carnaval. Mais suite à la crise sanitaire, les différents carnavals et cortèges de la région ont été annulés.

Le parquet de Charleroi a tenu, ce mercredi, à rappeler que les services de police et la justice veilleront au bon respect des mesures mises en place depuis plusieurs mois. «C’est terriblement triste de renoncer à ces festivités importantes dans le folklore local et ce n’est pas de gaieté de cœur, mais nous allons veiller au respect des règles», explique Vincent Fiasse, procureur du Roi de Charleroi. Ce dernier a d’ailleurs été mis au courant de rumeurs annonçant de possibles rassemblements ou cortèges. «Nous rappelons que c’est formellement interdit. Même dans la sphère privée, c’est une seule personne extérieure à la bulle, pas plus! Pas question donc de célébrer le carnaval chez soi. Dans la rue, c’est maximum quatre personnes en rassemblement.»

Le parquet de Charleroi compte sur la bonne volonté de tous pour éviter une propagation du virus, que ce soit à Charleroi, à Binche ou ailleurs. Les règles sont les mêmes pour tous.

Les différentes zones de police continuent à verbaliser les gens qui ne respectent pas les mesures sanitaires. «Pour janvier 2021, nous en sommes à environ 900 PV dressés. Sur les dix premiers jours de ce mois de février, on comptabilise déjà 576 procès-verbaux. Ces chiffres ont été recensés sur l’ensemble du Hainaut», précise le procureur du Roi. La plupart des contrevenants optent pour la transaction pénale, «mais certains comparaissent encore devant le tribunal.» Les costumes de Gilles ou les déguisements devront sagement patienter dans le placard jusqu’au carnaval 2022.