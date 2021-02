Coronavirus: prolongation du fonds de garantie cinéma jusque fin juin

Cette prolongation du fonds de tournage fait partie des mesures prises pour apporter le soutien nécessaire au secteur et lui permettre de traverser cette crise. master1305 - stock.adobe.com

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de prolonger jusque fin juin le fonds de garantie mis en place l’été dernier pour permettre aux tournages de films de se poursuivre malgré la crise sanitaire, annonce mercredi la ministre de la Culture, Bénédicte Linard (Ecolo).

Cette prolongation du fonds de tournage fait partie des mesures prises pour apporter le soutien nécessaire au secteur et lui permettre de traverser cette crise.

En effet, les compagnies d’assurance refusant d’inclure dans leurs contrats les risques liés au COVID-19, il était nécessaire d’apporter certaines garanties aux producteurs pour permettre la poursuite des tournages, qui ont été à l’arrêt durant plusieurs mois au printemps dernier.

Ce fonds de garantie est entré en vigueur le 1er juillet dernier et avait déjà été prolongé une première fois jusqu’au 31 décembre 2020.

«Au total, 18 productions ont pu bénéficier de ce fonds en 2020. Seules six interruptions de tournages ont dû avoir lieu et un appel au fonds de garantie a été opéré pour deux d’entre eux. Le contexte sanitaire aujourd’hui reste incertain. À travers son soutien, la Fédération Wallonie-Bruxelles empêche la crise de prendre notre secteur cinématographique en otage. C’est un soutien important aux créateurs et créatrices qui contribuent au rayonnement culturel de la Fédération», selon la ministre Linard.