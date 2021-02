Plus de 500.000 décès liés au Covid-19 dans l’UE

Plus de 500.000 décès officiellement liés au Covid-19 ont été enregistrés depuis le début de la pandémie dans l’Union européenne, où la situation semble cependant s’améliorer dans un certain nombre de pays.

Le seuil symbolique des 500.000 morts a été franchi mardi soir dans l’Union européenne. Mercredi à 12h GMT (13h heure belge), l’UE recensait un total de 501.531 décès pour 20.548.666 cas déclarés.

L’UE compte certains des pays les plus touchés au monde par l’épidémie. Mais depuis quelques jours, la tendance semble s’y améliorer.

Sur la semaine du 3 au 9 février, 103.250 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés quotidiennement en moyenne dans les 27 pays du bloc, soit 16% de moins que sur les sept jours précédents. Le nombre de décès s’élevait, quant à lui, à 3.137 enregistrés chaque jour en moyenne (-7%).

Parmi les pays européens les plus touchés par la pandémie, l’Espagne est celui qui a affiché la plus forte diminution de nouveaux cas recensés quotidiennement en moyenne sur les sept derniers jours (21.945, en baisse de 31%). Ce chiffre s’élève à 9.120 pour l’Allemagne (-20%), 19.348 pour la France (-7%) et 2.795 pour la Suède (-4%). En Italie, la situation reste stable avec 12.012 cas enregistrés par jour en moyenne.

En termes de décès, la Suède a enregistré une forte diminution avec 53 décès recensés par jour en moyenne soit 34% de moins que la semaine précédente. En Allemagne, ce chiffre s’est élevé à 596 (-16%), en Italie à 380 (-9%) et en France à 416 (-7%). L’Espagne, à l’inverse, a vu ce chiffre légèrement augmenter (465, +8%).

Hors UE, le Royaume-Uni a vu le nombre moyen, sur sept jours, de ses cas recensés quotidiennement reculer de 27% à 17.075. Le chiffre moyen des décès y a diminué de 26% à 834 sur la même période.

Au 10 février à 12h00 GMT, le Royaume-Uni, cinquième pays le plus touché au monde en nombre absolu de morts, recensait au total 113.850 décès liés au Covid-19 pour 3.972.148 cas positifs détectés, la France 80.147 décès pour 3.360.235 cas, l’Espagne 63.061 pour 3.005.487, l’Italie 92.002 pour 2.655.319, l’Allemagne 62.969 pour 2.299.996, et la Suède 12.188 pour 596.174.

À l’échelle plus large de la région Europe, comprenant 52 pays et territoires, 34.902.124 cas de Covid-19 étaient recensés à la date du 10 février. Avec 785.106 personnes décédées du Covid-19, la région est la plus meurtrie au monde, devant l’Amérique latine et les Caraïbes (624.952) et les Etats-Unis/Canada (489.091).

Sur la semaine du 3 au 9 février, 157.255 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés quotidiennement en moyenne dans la région Europe, un chiffre en baisse de 15% par rapport à la semaine précédente. Le nombre de décès a lui aussi diminué, avec 4.832 décès enregistrés par jour en moyenne (-11%) sur la période.