Vague de froid: les horaires de l’abri de jour pour SDF élargis à Namur

La Ville et le CPAS de Namur élargissent les horaires de l’abri de jour, jusqu’à dimanche inclus au moins.

En raison de la vague de froid, la Ville et le CPAS de Namur ont décidé d’élargir les horaires de l’abri de jour, ont-ils indiqué ce mercredi. Jusqu’à dimanche inclus, il sera ouvert de 9h à 20h, au lieu de 16h à 20h habituellement.

Le «chauffoir» de la Ville de Namur est un dispositif proposé pour la première fois cette année. Il est ouvert sept jours sur sept durant toute la durée du plan hiver, de novembre à mars. Situé dans l’ancienne église d’Harscamp, il permet d’accueillir jusqu’à 26 personnes simultanément dans le respect des règles sanitaires. Soupe, café et autres tartines y sont distribués grâce aux cuisines de la maison de repos d’Harscamp.

Parallèlement, l’abri de nuit situé à la caserne du Génie à Jambes assure un hébergement d’urgence pour jusqu’à 63 personnes, de 21h à 7h. L’accueil y est «inconditionnel», précise la Ville, c’est-à-dire que les nuitées ne sont pas comptabilisées et que les personnes sans-papiers y sont les bienvenues.

D’autres aides sont également prévues. Les maraudes nocturnes sont renforcées lorsque les températures sont négatives. Des distributions gratuites de café et soupe sont assurées par les Restos du Cœur et l’association Une Main tendue. Enfin, la maison d’accueil Les Sauverdias propose aux sans-abri le déjeuner et le dîner, alors qu’un accueil en journée est possible sur inscription à l’Espace Dignité.