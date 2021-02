VIDÉO | «The Voice Belgique»: Loïc Nottet surprend en envoyant sa candidate… dans une autre équipe

Pour la première fois dans «The Voice Belgique», un coach a décidé d’envoyer la «perdante» d’un duel dans une autre équipe.

Loïc Nottet n’a pas peur de bousculer les habitudes de «he Voice Belgique. Pour la première fois dans l’histoire du programme de la RTBF, le nouveau coach – et ancien candidat de l’aventure – a envoyé une de ses protégées dans une équipe rivale.

En effet, après avoir retenu Joséphine à l’issue de sa battle contre Khadija sur le titre «riends d’Anne-Marie et Marshmello, l’artiste carolo a réservé une belle surprise à sa deuxième protégée.

«hadija, je t’adore. Et pour moi, tu es une star, a lancé Loïc Nottet juste après avoir annoncé son choix. J’ai une surprise pour toi. Parce que moi, je prends la décision de t’envoyer dans une autre équipe. Et le coach de buzzer à la place de BJ Scott afin de donner une seconde chance à la jeune chanteuse.

«e me suis permis de faire ça parce que je connais très bien BJ et je sais que quand elle dit qu’elle adore ton timbre de voix, c’est très sincère. Aux blinds, elle t’avait beaucoup regretté, a ensuite expliqué Loïc Nottet pour justifier son choix. Un choix et une impression confirmés par l’autre coach, visiblement ravie de récupérer Khadija «u as besoin d’un coach comme moi dans ta vie. Moi, je vais t’aider avec ta voix.

Bref, tout le monde est content.