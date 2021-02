Henkinet après la victoire du Standard: «Pas facile d’avoir les bons appuis sur un terrain gelé»

Laurent Henkinet n’oubliera pas de sitôt son premier match officiel sous la vareuse liégeoise.

En signant au Standard, je savais quel serait mon rôle, et que je devrais être prêt lorsque le gardien titulaire aurait un souci, rappelait-il au micro de RTL Sport. Alors, gagner en Coupe, lors d’une séance de tirs au but, et face à un de mes anciens clubs, c’est spécial, et c’est clair que je suis content. L’essentiel reste toutefois cette qualification pour l’ensemble du groupe.»

Revenant sur la décisive séance de tirs au but, le Hesbignon ajoutait: «Ça n’était pas simple, car ça ne faisait que glisser devant les buts. Nous avions analysé les penaltys des Courtraisiens avant le match, mais le manque d’appuis a été très perturbant. Sans cela, mon homologue ou moi aurions pu arrêter un ou deux tirs supplémentaires.»