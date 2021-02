Jérôme Ginion de retour à Jodoigne

Jérôme Ginion n’aura disputé que cinq matches avec Chastre. Il s’est engagé au SC Jodoigne, en P3, pour le plaisir du foot.

Jérôme Ginion est de retour à Jodoigne. Mais pas à la RAS qu’il a quittée il y a un an à peine mais bien au SC Jodoigne, le nouveau club de la Ville qui évoluera en P3.

«Plusieurs éléments expliquent ma décision et il est clair que le confinement y est pour beaucoup. Je pense que ce qui s’est passé ces derniers mois et le fait d’être privé de football a fait réfléchir beaucoup de monde. Je l’entends autour de moi et de nombreux joueurs ont maintenant envie de s’amuser avec leurs potes. Quand on est plongé dans le foot puis qu’on en est privé du jour au lendemain, cela fait prendre conscience de la place que prend le foot mais surtout de l’importance de tout ce qui l’entoure. Sans foot, on fait autre chose de sa vie.»

D’un autre côté, il y a ce fameux projet du SC Jodoigne qui en fait saliver plus d’un. «Quand j’ai vu le nom des joueurs qui ont rejoint le projet, c’est du costaud. Il y en a tout de même quatre qui évoluaient encore en D3 cette saison.»

Jérôme, lui, avait décidé de donner une autre orientation à sa carrière footballistique en s’engageant à Chastre, en P2, il y a tout juste un an. «Le projet me tenait à cœur et je quitte Chastre avec un goût de trop peu. J’avais rejoint le club pour l’aider à atteindre ses objectifs et je n’en aurai pas eu le temps. Mais je lui souhaite tout le meilleur car Manu Jossart a vraiment mis les bases de quelque chose de solide là-bas.»

Jérôme Ginion n’ajoutera pas un titre de champion en P2 à son palmarès. Du moins pas tout de suite. «J’ai été champion en P4 et P1 avec Jodoigne et deux fois en P3 avec Rixensart. Il ne me manque qu’un titre en P2.»

Et si c’était pour deux ans avec le SC Jodoigne? «Pourquoi pas, ajoute le jeune homme qui aura 35 ans en avril et qui est l’heureux papa de trois filles, Laélia, Livia et Lucia, la petite dernière âgée de 8 mois. L’équipe sera composée de beaucoup de bons joueurs mais je ne me suis pas fixé d’objectif personnel, si ce n’est celui de s’amuser pour mon retour à la maison.»