Sacrées sorcières, Penguin Bloom, Toujours là pour toi, Bliss, Ohanna: nos 5 idées streaming du 10 février

Des sorcières chauves, Katherine Heigl, Salma SDF ou encore une bonne vieille chasse au trésor: il y a tout cela, et c’est à peu près tout, dans notre rendez-vous streaming du mercredi. Vous avez une semaine pour tout regarder. Interro mercredi prochain.

1 Sacrées sorcières

VOD (Voo, Proximus,…) Comédie fantastique de Robert Zemeckis. Avec Anne Hathaway, Octavia Spencer et Stanley Tucci. Durée: 1 h 45.

Ce que ça raconte

Un jeune orphelin et sa grand-mère doivent affronter un gang de sorcières maléfiques.

Ce qu’on en pense

Une nouvelle adaptation du roman pour enfants de Roald Dahl, signée Zemeckis. Qui en a viré toutes les aspérités un peu prise de tête pour en faire un produit bien formaté. Un bon film familial pour le congé qui s’annonce, toutefois.

2 Penguin Bloom

Netflix Drame de Glendyn Ivin. Avec Naomi Watts et Andrew Lincoln. Durée: 1 h 35.

Ce que ça raconte

Après un accident qui l’a rendue paraplégique, Sam n’a plus goût à rien. Heureusement, l’arrivée d’une petite pie blessée dans la famille va renverser la vapeur.

Ce qu’on en pense

Film à Kleenex par excellence, mais qui n’est pas écœurant à regarder. L’affaire trouve son équilibre, entre tendresse, désespoir et résilience.

3 Toujours là pour toi

Netflix Série de Maggie Friedman. Avec Katherine Heigl et Sarah Chalke (10 épisodes de 47 à 53 minutes).

Ce que ça raconte

L’histoire d’amitié de deux copines à trois époques de leurs vies respectives: l’adolescence, le début de l’âge adulte et le passage de la quarantaine.

Ce qu’on en pense

On est, ici, dans un énième soap venu servir du bon sentiment petit-bourgeois à la louche, bien plus que dans une série explorant les âges de la vie et leurs difficiles écueils. Quelque part entre décevant et navrant.

4 Bliss

Amazon Prime Video Science-fiction de Mike Cahill. Avec Owen Wilson et Salma Hayek. Durée: 1 h 44.

Ce que ça raconte

Gregg (Owen Wilson), un homme à l’existence grisâtre et déprimée, rencontre Isabel (Salma Hayek), une femme farfelue persuadée que leur morne quotidien est en fait une simulation… et que l’herbe est vraiment plus verte ailleurs.

Ce qu’on en pense

Le scénario de ce film de SF s’est perdu quelque part entre Matrix, un propos politico-social sur la redistribution des richesses, et un pamphlet sur l’addiction. Un voyage improbable entre réel et fiction, intrigant mais peu convaincant.

5 Ohana ou le trésor caché

Netflix Comédie familiale de Jude Weng. Avec Alex Aiono, Kea Peahu et Kelly Hu. Durée: 2 h 03.

Ce que ça raconte

Ohana retourne à Hawaii, l’île dont elle est originaire, pour veiller sur son grand-père malade. Et s’y lance dans une fiévreuse course aux trésors.

Ce qu’on en pense

Ça vous rappelle quelque chose? Les Goonies, bien sûr! Sauf que cette fois, c’est une jeune fille qui mène la bande et que Spielberg n’est plus à la manœuvre. Ça manque un peu de magie mais les kids vont accrocher.

