Le débrief du jour: Code rouge à l’école jusqu’en février | Pompier retrouvé dans l’Ourthe | Goffin éliminé d’entrée

Le code rouge prolongé jusqu’en février dans les écoles, le corps d’un pompier disparu retrouvé dans l’Ourthe, l’élimination de David Goffin au premier tour de l’Open d’Australie: voici ce qui a fait l’actualité ce mardi 9 février 2021.

1 Code rouge prolongé jusqu’à fin février dans les écoles

La ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS), a décidé ce mardi en concertation avec les experts sanitaires et les acteurs de l’école de prolonger jusqu’au 26 février prochain au moins le code rouge appliqué à tout l’enseignement obligatoire.

«Mon souhait est de permettre, le plus rapidement possible, et au moins partiellement avant le congé de Pâques, le retour à 100% en présentiel d’un maximum d’élèves dans des conditions optimales de sécurité», affirme Caroline Désir dans une circulaire adressée ce mardi à toutes les écoles.

2 Hotton: le corps de Corentin Polsenaere retrouvé au pont de Monville

Corentin Polsenaere, un jeune pompier bruxellois, né en 1986, avait disparu dans l’Ourthe à Hotton depuis la nuit de samedi à dimanche. Son corps a été retrouvé au pont de Monville.

3 La SNCB fermera bien 44 guichets

Les 44 guichets seront progressivement fermés d’ici la fin 2021. À partir du 1er mars, une période de transition entrera en vigueur et les horaires de ces guichets seront modifiés avec une ouverture de deux à trois jours par semaine, jusqu’à leur fermeture définitive.

4 87 emplois menacés chez AB InBev à Jupille

Coup dur pour l’emploi en région liégeoise: AB Inbev annonce son intention de restructurer sur le site de Jupiller.

La Stella Artois n’est peut-être pas la pils la plus consommée en Belgique, mais elle reste une marque phare dans le monde pour AB InBev, indique l’entreprise dans un communiqué. Le groupe brassicole a annoncé ce mardi qu’il avait l’intention de brasser localement les volumes de Stella Artois produits à Jupille et destinés aux pays non-européens.

5 Open d’Australie: David Goffin sorti d’entrée par le jeune Popyrin

David Goffin (ATP 15) a été éliminé dès le premier tour de l’Open d’Australie par l’Australien Alexei Popyrin (ATP 114), bénéficiaire d’une invitation, mardi, à Melbourne.

Goffin a manqué quatre balles de match pour s’incliner en cinq sets 3-6, 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (8/6), 6-3.

Éliminé d’entrée à l’Open d’Australie par un jeune Australien de 21 ans, bénéficiaire d’une invitation, David Goffin parle d’un «accident de parcours». «Car avec quatre balles de matches pour moi, le travail était quasiment fait». Méthode Coué?

+ LIRE AUSSI | INTERVIEW | Goffin éliminé à Melbourne: «Le travail était quasiment fait»

Après la défaite de David Goffin à Melbourne, ce mardi dès le 1er tour, son coach Germain Gigounon dit ses regrets et sa confiance dans l’avenir.

+ LIRE AUSSI | Gigounon, le coach de Goffin: « L’envie de bien faire l’a crispé»