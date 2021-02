En voiture, à pied ou à deux-roues: des conseils pour se déplacer en hiver en toute sécurité

La Belgique grelotte et ce n’est pas fini: la météo s’annonce particulièrement hivernale toute cette semaine. Si vous devez vous déplacer, il va donc falloir être prudent. De la voiture au vélo en passant par la trottinette, voici les conseils de Mobly pour se déplacer confortablement en toute sécurité.

Voiture

Chaque année, c’est la même rengaine: il gèle la nuit et on gratte le matin. Une BELGA nécessité pour votre visibilité et votre sécurité, mais aussi pour éviter une contravention. Le code de la route indique que tout conducteur doit pouvoir à tout moment garder le contrôle de son véhicule et être en mesure d’effectuer les manœuvres qui s’imposent. Autrement dit, il doit s’assurer une visibilité périphérique optimale.

Comment dégivrer les fenêtres?

Si votre voiture est garée dehors la nuit et que vous ne pouvez pas protéger le pare-brise avec une bâche spécifique, ne jetez jamais de l’eau froide ou chaude. La différence de température peut provoquer des fissures.

Un autre conseil pour la buée: il vaut mieux étaler un peu de shampooing sur la face interne du pare-brise afin de prévenir la condensation à l’intérieur avant de désembuer. Pour un désembuage efficace et rapide, réglez la soufflerie au maximum et orientez-la vers le pare-brise.

Vérifier le liquide de refroidissement et le liquide d’essuie-glace

Avant de démarrer, vérifiez aussi le niveau du liquide de refroidissement puisqu’il protège votre moteur contre les températures glaciales. Prenez le temps de faire de même avec le liquide d’essuie-glace.: vous aurez probablement besoin de liquide d’essuie-glace supplémentaire, en partie à cause du sel de déneigement.

Attention aux freinages

Une fois en route, soyez prudent au moment de freiner. Votre distance de freinage augmente considérablement en hiver, et peut atteindre jusqu’à 65 mètres. Même avec des pneus d’hiver, le freinage peut s’étendre jusque 30 mètres. À l’approche d’un virage, anticipez pour ne pas devoir freiner. Rétrogradez pour réduire votre vitesse et abordez le virage en douceur avec une trajectoire la plus propre possible, la meilleure étant d’aborder tardivement l’intérieur du virage pour ne pas sortir trop large, sur l’extérieur de la route, et mettre en danger quelqu’un en face. Une astuce simple pour rouler sur le verglas est d’essayer de repérer les endroits où la route brille, et de les éviter si possible. Pour éviter les surprises, mieux vaut ne pas rouler derrière un poids lourd, en l’absence de visibilité.

N’abordez jamais trop vite un sommet masqué pour ne pas être surpris par une pente trop raide derrière ou un véhicule lent. Rétrogradez anticipativement sur le frein moteur et abordez la descente en enclenchant une vitesse en dessous de celle que vous auriez utilisée d’habitude.

À pied

Mettez des couches

Pour ne pas avoir froid, commencez par une couche de base chaude et absorbant l’humidité. Si vous avez trop chaud, vous pouvez toujours enlever une couche, mais prenez toujours une couche supplémentaire juste pour être sûr. Terminez avec une couche supérieure bien rembourrée et/ou imperméable et quelque chose pour augmenter la visibilité: un vêtement réfléchissant ou fluorescent.

Préférez des chaussures de marche imperméables

De mauvaises chaussures de marche peuvent vous donner de vilaines douleurs dorsales ou articulaires. Pas top… Choisissez donc si possible un modèle étanche, car une fois que vos pieds seront mouillés par temps froid, vous ne pourrez plus les réchauffer. Essayer toujours vos nouvelles chaussures un peu avant de vous lancer dans une longue randonnée. BELGA

Balade? Envisagez d’apporter des bâtons de randonnée

Le temps hivernal peut avoir un impact sur la glissance, que ce soit sur les routes ou dans les forêts, les prés ou les champs. Une stabilité supplémentaire ne peut certainement pas faire de mal. À cette fin, vous pouvez utiliser des bâtons de randonnée pour prévenir les chutes.

Pensez à votre peau

Même si vous vous habillez chaudement, il y a toujours des parties de votre peau qui ne sont pas couvertes. Veillez à ce que votre visage, vos lèvres ou votre nez ne soient pas affectés par une combinaison de froid, de vent et de soleil. Si vous ne portez pas de gants, faites également attention à vos mains. Un baume ou une crème pour les lèvres peut faire des merveilles.

Vélo ou bicyclette électrique

Portez des vêtements chauds

BELGA Mettez des couches. Sur un vélo ordinaire, il faut moins s’emmitoufler que sur un e-bike ou un pedelec, car on produit plus de chaleur. Quand il neige, il est préférable de porter une veste et un pantalon imperméables. La neige fond sur vos vêtements.

Pensez à votre visibilité

N’oubliez pas votre visibilité. Assurez-vous toujours que vos feux avant et arrière fonctionnent et une veste fluorescente n’est certainement pas un luxe inutile par temps d’hiver. Avec un gilet réfléchissant, les autres usagers de la route vous remarqueront à 150 mètres.

Et pourquoi pas des pneus hiver?

Si la neige persiste pendant un certain temps et que vous devez souvent partir à vélo, si vous êtes facteurs ou livreur par exemple, vous pourriez certainement envisager des pneus d’hiver. Non seulement ils vous donneront plus d’adhérence, mais ils réduiront également votre distance de freinage.

Prenez soin de votre batterie

Par temps froid, la batterie de votre e-bike perd jusqu’à 25% de son autonomie. Il est préférable de ranger votre vélo à l’intérieur et, si cela n’est pas possible, de stocker la batterie à des températures plus chaudes. N’oubliez pas qu’à des températures glaciales, la batterie peut être complètement déchargée en quelques heures sans que vous ne l’utilisiez.

Trottinettes électriques

Surveillez votre style de conduite

Les petites roues des trottinettes électriques ont moins d’adhérence en hiver et le freinage est également moins doux. Vous pouvez enrouler des colsons autour de vos pneus pour une meilleure adhérence. Regardez loin devant vous afin de mieux évaluer le comportement des autres usagers de la route. BELGA

Autre conseil: mieux vaut ne pas rouler dans les flaques d’eau profondes.

La visibilité est cruciale

Les trottinettes électriques ne sont pas encore bien établies, de sorte que tous les automobilistes et les cyclistes ne peuvent pas en tenir compte. Ici aussi, la visibilité est un must. Les vêtements réfléchissants, l’éclairage supplémentaire et les vestes fluorescentes sont plus que recommandés.