Coronavirus: code rouge dans les écoles prolongé jusqu’à fin février, retour en présentiel souhaité d’ici Pâques

La ministre de l’Education, Caroline Désir (PS), a décidé ce mardi en concertation avec les experts sanitaires et les acteurs de l’école de prolonger jusqu’au 26 février prochain au moins le code rouge appliqué à tout l’enseignement obligatoire.

Au retour de leurs vacances de Carnaval, les élèves de maternelles, de primaires et de secondaires reprendront donc les cours selon les modalités actuelles, à savoir 100% de présentiel jusqu’à la fin du 1er degré du secondaire, et en hybridation 50/50 au-delà.

«Cette solution s’inscrit dans une optique de prudence sanitaire», justifie la ministre qui ouvre toutefois ce mardi la perspective d’un retour à un enseignement en présentiel pour les élèves du secondaire avant Pâques si la situation sanitaire le permet.

Nouvelle réunion fin février

«Mon souhait est de permettre, le plus rapidement possible, et au moins partiellement avant le congé de Pâques, le retour à 100% en présentiel d’un maximum d’élèves dans des conditions optimales de sécurité», affirme Caroline Désir dans une circulaire adressée ce mardi à toutes les écoles.

«Je ne dispose pas encore d’indications suffisamment claires pour m’engager sur une date ni sur des modalités, mais un nouveau contact avec les experts est prévu à la sortie du congé de Carnaval afin d’aborder avec eux un schéma de sortie progressive de l’hybridation».

Ces annonces interviennent alors que le comité de concertation a validé la réouverture des salons de coiffure et des parcs animaliers, tandis que le nombre de lits en soins intensifs occupés par des patients atteints du coronavirus est repassé sous la barre des 300.