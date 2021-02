L’auteur de l’incendie de l’avion de Gilly interpellé

Quatre jeunes ados ont été interpellés à la suite de l’incendie qui a touché l’avion de Gilly en novembre dernier. L’auteur a été placé en IPPJ.

Le 17 novembre dernier, c’est un symbole du paysage carolo, présent depuis plus de 20 ans, qui a été incendié. Autrefois un restaurant, le célèbre avion de Gilly, surplombant le ring de la Basse Sambre, n’est plus à la suite d’un violent incendie qui a tout ravagé à l’intérieur et brisé en deux la carcasse. Une dizaine de pompiers de la zone de secours Hainaut-Est étaient intervenus sur les lieux pour tenter de maîtriser les flammes.

Une enquête avait été ouverte pour identifier les circonstances de l’incendie. Le site se trouvait à l’abandon depuis quelques années et était régulièrement squatté. L’Airbus A310 devait changer de place. L’engin avait été vendu, à l’été 2019, à un groupe français. Son démontage et déménagement avaient été reportés à plusieurs reprises.

Quatre jeunes interpellés

En fin de semaine dernière, le dossier a connu un rebondissement positif avec l’interpellation de quatre jeunes, âgés de 15 et 16 ans.

«Il s’agit de deux filles et de deux garçons, tous présents sur les lieux au moment de l’incendie», confirme le parquet de Charleroi.

Présentés devant le juge de la jeunesse, trois des quatre ados ont été libérés. Seul l’auteur de l’incendie a été placé en IPPJ. «Ils sont tous originaires de la région et l’auteur dépendait déjà du juge de la jeunesse pour plusieurs faits, mais pas pour incendie volontaire.»