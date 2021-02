Covid, enfants et écoles: les directives à suivre

Le Centre de crise a fait le point sur l’évolution de la pandémie de coronavirus en Belgique à l’occasion de l’une de ses deux conférences de presse hebdomadaires. Il en a profité pour évoquer les directives à suivre par rapport à l’école si un enfant est à risque.

«Une école est un grand bateau et il faut prendre des mesures rapidement si on veut le faire tourner». C’est l’image qu’Yves Van Laethem a utilisée ce mardi pour faire référence à la situation dans les écoles et pour rappeler aux parents les directives à suivre. Trois cas de figure peuvent se présenter.

1 Si un enfant est malade

«Si un enfant est malade et qu’il présente des symptômes, il doit rester à la maison», lance Yves Van Laethem. «Vous prenez contact avec votre médecin et il jugera s’il est nécessaire de faire un test ou pas.»

«Lorsque les enfants sont petits (moins de 6 ans), ils ne doivent pas être systématiquement testés si les symptômes sont faibles. On sait que c’est l’âge où l’on fait plein de petites infections virales», poursuit-il. «Ils vont toutefois devoir rester à la maison dix jours.»

2 Présomption de Covid au sein du foyer

Dans ce cas de figure, «l’enfant va aussi rester à la maison», indique Yves Van Laethem.

«Si le test de la personne du foyer malade est négatif, il pourra retourner à l’école. Si pas, l’enfant est considéré comme un contact à haut risque et il devra être placé en quarantaine pendant 10 jours. 10 jours après le dernier contact à risque. Si on effectue un test à J-7 et qu’on a le résultat, on peut sortir de la quarantaine.»

Mais qu’est-ce que le dernier contact à risque? «Le dernier jour du contact à risque, c’est le jour 10 après le début des symptômes de la personne contaminée dans votre foyer. La quarantaine peut donc durer 20 jours», précise le porte-parole interfédéral.

Cette règle permet de ne pas réintroduire le virus à l’école.

3 Si contact avec un cas positif à l’école

Le Centre de crise a ensuite déterminé dans quelles mesures un enfant devient un contact à risque à l’école. Voici le tableau récapitulatif.