Aventure Parc de Wavre: les parcours en forêt seront possibles au Carnaval

Si les loisirs en plein air accessibles au grand public ont été réduits à peau de chagrin en cette période de pandémie, l’Aventure parc de Wavre sera bel et bien ouvert au public pendant le congé de Carnaval.

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les jeunes qui ont besoin de sortir, de s’aérer et de se retrouver en pleine nature.

L’Aventure Parc de Wavre ouvrira ses portes pour le congé de Carnaval. «En avançant d’arbre en arbre de façon ludique mais sécurisée grâce à une tyrolienne, un pont de singe ou un vélo en hauteur, chaque visiteur Aventure Parc pourra vivre pleinement une expérience de ressourcement physique et mental et ainsi retrouver un petit goût de liberté!», se réjouissent les responsables du parc.

L‘Aventure Parc sera ouvert à partir du samedi 13 février durant le congé de carnaval et ensuite tous les week-ends et autres congés scolaires jusqu’au 14 novembre 2021. «Les 24 parcours acrobatiques, le TyroKids/Tour et la Fly-line dès 5 ans seront accessibles, précise le parc. Les aires de jeux pour les enfants de 4 ans, les parcours filets (Fun Kids/Tour) ainsi que les 5 sauts et le Laser Game restent actuellement fermés.»