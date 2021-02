Littérature jeunesse | Un ours dans la ville et autres lectures du mois

Le Belge Ludovic Flamant parvient à s’approprier un thème compliqué pour en faire une fable romantique.

Au beau milieu d’une ville, lors d’une nuit gelée, Sébastien déniche quelques cartons dans une poubelle. Ils seront parfaits pour passer la nuit dehors. Dans son rêve, Bastien l’ours brun s’éveille…

À partir d’un sujet dur mais malheureusement toujours d’actualité, le Belge Ludovic Flamant et sa compagne, l’illustratrice Sara Gréselle, proposent un périple chaleureux et plein de surprises au cœur de la nuit. «Sara s’est réveillée un matin et m’a dit: “J’ai rêvé que j’illustrais un livre intitulé Bastien, ours de la nuit”… J’ai alors visualisé cet ours déambulant dans la ville et j’ai pensé à quelqu’un qui rêvait. Un peu avant, on avait visité une exposition d’Andres Serrano qui avait photographié des sans-abri à Bruxelles, ça m’avait profondément marqué: grâce à ces photos, je voyais ces SDF, ça devenait réel. Voilà comment est né ce livre.»

Versant Sud Bien aidé par cette notion de rêve, Ludovic Flamant avoue qu’il ne sait pas «comment on parle d’un tel sujet aux enfants» mais voulait le faire avec un certain réalisme, sans édulcorer le propos. «Le rêve permet de prendre de la distance et de faire en sorte que cette réalité très dure soit suggérée. Ça permet surtout d’ouvrir une porte à la discussion avec les enfants.»

Une lecture un peu punk

Quant à l’ours, Ludovic Flamant aimait l’idée de lui redonner la place qu’il occupait autrefois. «Les Celtes le considéraient comme le roi des animaux mais c’est un roi déchu, chassé de nos cultures et de son royaume qui reprend ici sa place. D’où cette idée de couronne…»

Par-ci, par-là, Ludovic Flamant sème des petits détails non conformistes et un peu rebelles. On pense notamment à cette femme vêtue d’une fourrure, promenant son chien et qui tend sa flasque à l’ours, lui proposant de boire un coup. «C’est vrai qu’il y a un côté un peu punk sous le vernis. J’aimais bien l’idée qu’il y ait de l’alcool ou des prostituées dans un livre pour enfants. Mais ce sont des détails à peine perceptibles, de petites allusions. Les prostituées, par exemple, on les voit de loin même si ce sont de vraies travailleuses du quartier Alhambra.»

Versant Sud L’auteur en profite aussi pour évoquer les violences policières… De quoi, là encore, ouvrir le débat avec les plus jeunes. Quant à la fin, à la fois ambiguë et ouverte, elle sera interprétée de façon différente en fonction des personnalités.

Avec Bastien, ours de la nuit, le jeune auteur et l’illustratrice parviennent à imposer leur univers , à la fois fantaisiste et original (comme ces bulles dans lesquelles Sara Gréselle fait vivre son ours) tout en restant ancré dans le quotidien et le réel. Une très jolie collaboration.

Ludovic Flamant et Sara Gréselle, «Bastien, ours de la nuit», Versant Sud, dès 6 ans.

Les autres sorties «Le plus petit yack» (***) - Gertie est la plus petite de tous les yacks du troupeau et même si sa maman essaie de la convaincre que la grandeur vient d’ailleurs, Gertie, elle, veut être grande tout de suite. Jusqu’au jour où sa petite taille va se révéler bien utile. Une jolie histoire qui prouve qu’«on a toujours besoin d’un plus petit que soi». Lu Fraser et Kate Hindley, Little Urban, dès 4 ans. «Un poney à Paris» (****) - Richie le poney prend le train pour rejoindre pour la première fois Paris. Son rêve: grimper tout en haut de la Tour Eiffel mais celle-ci est fermée… Heureusement, à Paris, il y a énormément de choses à découvrir et Richie n’est pas au bout de ses surprises. Une invitation au voyage, à la curiosité et aux pas de côté. Un premier album jeunesse pour l’autrice BD Claire Braud. Claire Braud, L’école des loisirs, dès 5 ans. «Journée parfaite» (****) - Petite merveille graphique, ce petit livre cartonné met en évidence les petites choses du quotidien qui passent souvent inaperçues. Du lever au coucher, on s’intéresse à la vie autour d’un terrier dans une forêt. Le travail en pointillé sur les couleurs est superbe et invite à s’attarder sur les détails. Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier et Ane-Lise Courchay, Éditions Thierry Magnier, dès 2 ans.

L’avis de la libraire

Redécouvrir les livres patrimoniaux

- Ce mois-ci, la libraire Claire Nanty de la librairie La Grande ourse à Liège a voulu mettre en avant la réédition de plusieurs livres patrimoniaux. «Il s’agit de très belles rééditions de livres de notre enfance avec lesquels on a bien souvent appris à lire et qu’en tant que parents, nous sommes heureux de faire découvrir à nos enfants.»

À L’école des loisirs, elle a pointé Porculus et Isabelle, tous deux signés par Arnold Lorel. «Plus disponibles, ils viennent de ressortir dans leur format d’origine, ce qui leur donne un cachet un peu vintage.»

- Claire Nanty a également repéré la réédition de La petite famille de Sesyle Joslin et John Alcorn, chez Memo. De petites comptines courtes et drôles dont «le travail sur les couleurs, la typographie, les détails… est superbe».

Notons encore Le livre des erreurs de Gianni Rodari, illustré par Bruno Munari (ymagier/ypsilon). «Un jeu sur les lettres, les voyelles… très amusant et intelligent.»