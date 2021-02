Le corps d’une octogénaire retrouvé devant un home à Willebroeck: a-t-elle succombé au froid?

Le corps d’une femme de 86 ans a été retrouvé mardi matin devant la maison de repos et de soins dans laquelle elle résidait à Willebroeck (province d’Anvers), a indiqué le bourgmestre Eddy Bevers.

Le parquet a dépêché un médecin légiste pour déterminer la cause du décès. Il devra examiner si la femme a succombé au froid.

L’octogénaire est sortie seule de la maison de repos. «En principe, une procédure stricte doit être suivie et un résident ne peut sortir non accompagné», relève le bourgmestre. On ignore encore comment la résidente a quitté l’établissement et combien de temps elle est restée dehors.