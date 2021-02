Après Ambroise Paré, le CHR Mons-Hainaut également livré en repas chauds par l’UMons

Les équipes des restaurants universitaires restent actives pour soutenir le personnel soignant.

À cause de la crise sanitaire, les travailleurs des restaurants universitaires sont contraints de se tourner les pouces. Ils n’ont plus de bouches à nourrir, la grande majorité des étudiants ayant été renvoyée chez elle, contrainte de suivre les cours à distance. Et surtout, les restaurants universitaires ont dû fermer, ne pouvant plus accueillir de public en salle étant donné la fermeture imposée aux établissements horeca.

Mais à l’UMons, l’équipe du restaurant universitaire n’est pas en sommeil complet. Depuis le début du mois de novembre, deux fois par semaine, son personnel se mobilise pour préparer 100 repas pour le personnel de l’hôpital Ambroise Paré, à consommer à l’hôpital ou à domicile. Dans ce dernier cas, le personnel peut disposer du nombre de plats correspondant au nombre de personnes composant leur foyer et ce, afin de les soulager dans la préparation des repas familiaux.

En trois mois, environ 2 300 repas ont été livrés au personnel du CHU. Dès ce mardi, l’Université de Mons élargit son service aux travailleurs du deuxième hôpital montois, le CHR Mons-Hainaut. Deux fois par semaine, 100 repas seront également livrés à cette institution.

Trois personnes (un cuisinier et deux aidants) seront mobilisées chaque jour de livraison pour la préparation et livraison de ces repas, issus des équipes du Restaurant de la Plaine et de celui de la cité Houzeau. Une tournante des équipes est réalisée pour permettre à tout le monde de travailler sur ce projet.

À noter que les menus sont essentiellement issus de circuits courts et de légumes frais.