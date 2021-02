Anderlecht intègre cinq jeunes à son noyau: «À eux de prouver qu’ils peuvent franchir cette étape»

Anderlecht a annoncé mardi que cinq jeunes de son équipe espoirs vont intégrer le noyau A, à partir de mercredi, jusqu’au terme de la saison: Théo Leoni (20 ans), Nayel Mehssatou (18 ans), Alonzo Engwanda (18 ans), Nils Dewilde (18 ans) et Zeno Debast (17 ans).

Cette décision fait suite au mercato hivernal des Mauve et Blanc. Alors que Warner Hahn, Mo Bouchouari, Abdoulaye Diaby, Majeed Ashimeru et Jacob Bruun Larsen ont rejoint Anderlecht, treize joueurs ont quitté Neerpede, dont Landry Dimata et Michel Vlap, qui ont été prêtés.

«Le noyau A est plus restreint et ceci nous donne l’occasion d’intégrer ces jeunes joueurs», a résumé le directeur sportif Peter Verbeke. «Nous croyons en eux et ils méritent ce qui leur arrive. Il leur appartient désormais de prouver qu’ils peuvent franchir cette nouvelle étape. Si nous pouvons lancer les futurs Hannes Delcroix ou Anouar Ait El Hadj de cette manière, ce sera lors une très bonne affaire sur le plan sportif et financier pour le club.»

Dewilde, un milieu de terrain, a été repris dans la sélection pour le match de Coupe de Belgique à Liège la semaine passée. Engwanda et Léoni évoluent également dans l’entrejeu, tandis que Debast est un défenseur et Mehssatou un latéral droit.