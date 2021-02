Geste fort au Stade de Reims: joueurs et staff font baisser leur salaire en pleine crise des droits TV

Tous les joueurs de Reims, dont les Belges Thomas Foket et Wout Faes, et le staff ont accepté une baisse salariale jusqu’en juin. Pour faire face aux crises du coronavirus et des droits TV en France. Ils se sont justifiés dans une lettre ouverte.

Le geste a été salué par de nombreux supporters et suiveurs du football français. Ce lundi, les joueurs du Stade de Reims ont consenti une baisse de leur salaire en accord avec leur direction. Objectif? Aider le club à faire face au manque de rentrées financières lié aux deux crises qui frappent le football français: celle du coronavirus, mais surtout celle des droits TV. L’ancien diffuseur de la Ligue 1, MediaPro, n’a pas acquitté les près de 800 millions d’euros promis par saison à la Ligue 1.

Dans une lettre ouverte, joueurs et staff rémois ont justifié leur décision. Parmi les signataires, on retrouve les Belges Thomas Foket et Wout Faes.

Bravo à tous les joueurs et au staff du @StadeDeReims !

Pour leur geste, mais également pour cette lettre qui est parfaite. pic.twitter.com/02OazCIpYR — EspoirsduFootball 💖 (@EspoirsduFoot) February 8, 2021

Et oui, les joueurs peuvent faire des efforts pour faire en sorte de passer la crise. Bravo aux joueurs du @StadeDeReims ici ! https://t.co/34cs1gNmlt — Christophe Lepetit (@ChrisLepetit) February 8, 2021

La diminution des salaires a été négociée avec chaque joueur selon l’importance de leur revenu. Comme indiqué de la lettre, elle sera effective jusqu’en juin prochain, le but étant de permettre au club de se réorganiser au niveau financier. Selon le média français France Bleu, le Stade de Reims pourrait perdre entre 20 et 25 millions d’euros de recette de droits TV.

Le Stade de Reims est le deuxième club de Ligue 1 a annoncé une baisse des rémunérations de son équipe. Le RC Lens avait fait de même fin janvier.