Rodrigo Beenkens ne commentera pas les Diables rouges à l’Euro: «Un choix lié à notre stratégie éditoriale»

La nouvelle a circulé lundi. Elle a été confirmée en soirée par la RTBF.

Fini de vibrer au son de sa voix et de s’amuser de ses jeux de mots lors des matches des Diables rouges: Rodrigo Beenkens ne commentera pas l’Euro de football. Celui qui commentait les matches de notre équipe nationale depuis une dizaine d’années va céder son poste à Vincent Langendries. Et pour cause: l’Euro se déroule du 11 juin au 11 juillet, soit en même temps que le Tour de France, du 26 juin au 18 juillet. Impossible de concilier les deux, d’autant que le championnat d’Europe aura lieu dans 12 villes différentes cette fois. Beenkens se concentrera donc sur la Grande Boucle.

«Cet été, Vincent Langendries suivra les Diables Rouges à l’Euro et Rodrigo Beenkens couvrira le Tour de France», a confirmé la chaîne publique dans un communiqué. «Ce choix est lié à notre stratégie éditoriale et notre volonté de nous appuyer encore davantage sur l’expertise de nos journalistes. Commenter un grand événement sportif pour la RTBF, c’est un rôle essentiel qui s’accompagnera désormais d’une importante exposition digitale, sur toutes nos plateformes. Rodrigo Beenkens en a montré un parfait exemple lors de la semaine écoulée, en couvrant l’épreuve cycliste de l’Etoile de Bessèges pour Auvio, Tipik et le site RTBF.be/SPORT.»

La RTBF conclut, sans préciser si ce choix est définitif ou juste lié à l’Euro: «Avec leur expérience et leur vécu, Vincent Langendries et Rodrigo Beenkens ont le profil idéal pour remplir la mission qui leur a été confiée. Le reste du dispositif estival de la RTBF Sport sera arrêté très prochainement.»