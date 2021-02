Le Sirius loue des chambres aménagées en bureaux de télétravail

Au ralenti depuis la pandémie, l’hôtel Sirius propose d’héberger des télétravailleurs en journée dans des chambres inoccupées.

Depuis ce lundi, l’hôtel Sirius, à Huy, propose une solution originale aux personnes qui en ont assez de télétravailler chez elles. «Je m’inspire de ce que certains hôtels pratiquent dans les grandes villes, explique Pierrette Fraikin, la propriétaire-exploitante de l’hôtel ayant vue sur la Meuse, rive gauche. L’argument de départ, c’est qu’il n’est pas toujours aisé de télétravailler à son domicile, soit parce qu’il n’y a pas de local adapté, soit parce qu’il est impossible de s’isoler pour être réellement efficace, sans oublier l’impact psychologique de rester toujours dans les quatre mêmes murs. Or, l’hôtel peut offrir une solution sans investissement puisqu’il suffit de remplacer le lit par un bureau pour transformer une chambre en espace de télétravail. Nous avons aussi les salles de séminaire au rez-de-chaussée qui pourraient accueillir plusieurs personnes avec des séparations à envisager.»

15 à 20% d’occupation depuis le Covid

De son côté, Pierrette Fraikin voit dans cette formule la perspective de rentrées bienvenues en redonnant une nouvelle fonction aux chambres inoccupées parmi les 26 dont dispose l’hôtel Sirius. «Depuis le début de la crise sanitaire, notre taux d’occupation se situe entre 15 et 20% alors que, selon la saison, on peut approcher les 70% de location en vitesse de croisière, déplore la gérante de l’hôtel Sirius. Pour avoir une idée, on était à 68% d’occupation au mois de janvier 2020. On ne fait quasi plus que du visiteur professionnel lié à la centrale nucléaire ou au chantier d’élargissement de l’écluse de la Neuville. Et encore, cette semaine, on doit composer avec des annulations en raison des conditions météorologiques qui bloquent les chantiers. L’arrêt des spectacles nous prive des locations pour les artistes du centre culturel. Pareil pour les événements sportifs comme le rallye du Condroz. Sans oublier les mariages qui, en temps normal, meublent bien nos week-ends.»

Financièrement, tout cela se traduit par une perte de 75% du chiffre d’affaires et la mise au chômage économique des six employées de l’hôtel Sirius. «En fonction des réservations, il m’arrive de faire appel à une ou deux employées. Grâce aux réserves que nous avons pu nous constituer depuis 25 ans, l’existence de l’hôtel n’est pas remise en cause, mais il ne faudrait pas que cela dure encore des mois. On n’a pas accès au droit passerelle. On a juste eu la prime unique de 5 000€ au premier confinement. Mais nos frais fixes dépassent largement ce montant.»

30€ la journée

En attendant un retour «à la normale», Pierrette Fraikin espère rencontrer les besoins de télétravailleurs en quête de tranquillité entre 7h et 19h. «À la base, on part sur une location à 30€ la journée. Mais, on peut s’adapter à la demande avec une location à la semaine, certains jours de la semaine et pas d’autres, au mois aussi avec des tarifs qui pourraient être dégressifs. Le wifi est accessible, il y a de la facilité de parking et on peut commander un sandwich à Sabine le Traiteur.»

Réservations: 085/212400 et info@hotelsirius.be