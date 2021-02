3 personnes remises en liberté dans l’affaire de 3 policiers blessés à Laeken

Trois personnes, arrêtées après avoir tenté d’échapper à un contrôle policier dimanche à Laeken, ont été remises en liberté après audition, a indiqué lundi soir le parquet de Bruxelles.

Dimanche vers 13h00, un motard qui circulait sans casque a voulu se soustraire à un contrôle de police à Laeken. Trois policiers assignés au contrôle ont ensuite été heurtés par une voiture et ont été blessés. Le motard et deux passants qui l’ont aidé à échapper à la police ont été interpellés et arrêtés.

«Le conducteur du scooter a été mis à la disposition du parquet», a déclaré le parquet de Bruxelles lundi soir. «Il a ensuite été libéré après avoir été auditionné par le magistrat de garde. Les deux autres personnes ont été libérées par la police après leur interrogatoire», a-t-il précisé.

Les trois policiers blessés ont été transportés à l’hôpital dimanche après-midi mais ont pu le quitter peu après. Ils sont en incapacité de travail pour huit jours.