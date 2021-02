ANALYSE |Mission Top 4: qui a les meilleures armes?

Le succès d’Anderlecht à Genk a relancé la course au Top 4, où deux places sont encore à prendre, derrière le FC Bruges et l’Antwerp. Malines (10e, 36 points), Louvain (9e, 37 pts) et le Beerschot (8e, 37 pts) partent d’un peu plus loin, face à Charleroi, le Standard et Ostende, qui lutteront avec les Mauves et les Limbourgeois.