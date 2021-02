Chutes de neige: la circulation ferroviaire perturbée entre Bruxelles et Mons

La circulation ferroviaire est perturbée depuis 17h30 lundi sur la ligne Bruxelles-Mons en raison d’un blocage du système d’aiguillage causé par les conditions climatiques, indique le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel.

Seules trois voies sur neuf sont actuellement disponibles en gare de Braine-Le-Comte. Plusieurs trains ont été supprimés, d’autres ont subi des retards.

Les gares de Soignies, Ecaussinnes et Manage sont également affectées.

Les équipes d’Infrabel sont sur place.

Le trafic ferroviaire a également été interrompu lundi entre 14h30 et 17h00 entre Bruxelles et la frontière française. Deux trains en direction de Londres et un autre provenant de France ont été supprimés en raison de problèmes occasionnés par le froid.