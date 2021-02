La vague de froid entraîne un pic de commandes de mazout

Le week-end frisquet et la vague de froid en vue ces prochains jours entraîne un pic de la demande de mazout de chauffage, indique lundi Johan Mattart, directeur général de la fédération des négociants et combustibles Brafco.

«Chez certains fournisseurs, le téléphone n’a pas arrêté de sonner ce matin. En une heure, une semaine de commandes a parfois été remplie», dit-on.

En raison des températures glaciales annoncées, beaucoup de gens ont décidé de s’approvisionner rapidement en mazout. Beaucoup de commandes proviennent de personnes qui disposent de petites cuves ou dont la cuve arrive à un niveau très bas.

Le mazout de chauffage est plus cher qu’il y a quelques mois. Le prix d’un baril de Brent, le pétrole produit en Europe, oscille autour de 60 dollars et se trouve au plus haut niveau depuis le 20 février 2020, avant le début de la pandémie de coronavirus.

Protéger ses compteurs d’eau et ses canalisations

La Société wallonne des eaux (SWDE) rappelle lundi l’importance de calfeutrer les compteurs d’eau et les canalisations s’ils se trouvent dans un endroit où la température pourrait descendre sous zéro degré. La vague de froid annoncée pourrait provoquer des dégâts, souligne l’entreprise publique.

«Les fuites provoquées par le gel ne causent pas seulement des dommages matériels et financiers pour les occupants de l’habitation concernée. Si de nombreuses fuites apparaissent après le gel de compteurs, les quantités d’eau perdues peuvent perturber l’approvisionnement d’un quartier voire d’une commune», explique la SWDE, ajoutant que ces dégâts sont très difficiles à détecter.

L’entreprise publique conseille aux citoyens de protéger les compteurs d’eau et les canalisations, en veillant à ce que le matériau utilisé pour isoler n’absorbe pas l’humidité. Une couverture, des plaques de polystyrène ou de la mousse de polyéthylène font l’affaire, précise la SWDE, mais le tissu et le papier sont à éviter.

Les propriétaires de résidences de vacances ou de tout bâtiment inoccupé sont priés d’être particulièrement vigilants.