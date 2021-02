Le débrief du jour: le froid s’installe | 300 patients covid aux soins intensifs | Feu vert pour Remco

Le froid a débarqué et va s’installer, il y a moins de 300 patients «covid» aux soins intensifs, Remco Evenepoel peut remonter en selle: voici ce qui a fait l’actualité ce lundi 8 février 2021.

1. Vague de froid: ce n’est que le début

La Belgique grelotte et ce n’est pas fini: la météo s’annonce particulièrement hivernale cette semaine. L’épisode de froid pourrait nous accompagner jusqu’au week-end.

Pascal Mormal de l’IRM fait le point avec nous sur cette vague de froid. Ce lundi, il a fait froid, mais ce n’est que le début.

LIRE | Jusqu’à -10°C dans le centre du pays: «On n’avait plus connu ça depuis mars 2013»

Plusieurs incidents se sont produits sur les routes à cause des conditions glissantes ce lundi matin.

LIRE PLUS | Les incidents se multiplient sur les routes

L’IRM signale par ailleurs des conditions défavorables au fonctionnement des foyers domestiques et des chauffe-eau et attire l’attention sur le fait d’être attentif à tout symptôme de type «maux de tête» ou «envie de vomir» qui pourrait être dû à une intoxication au CO.

LIRE PLUS | Gare aux intoxications au CO

Plus léger: à La Louvière, les opérations d’épandage ont été marquées par une méthode surprenante…

VIDÉO | L’épandage manuel qui amuse la toile et fâche l’opposition

2. La Belgique reste sous les 300 personnes aux soins intensifs

Le nombre de personnes actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19 s’établit à 1 676, dont 299 en soins intensifs.

LIRE PLUS | Le nombre de patients en soins intensifs se maintient sous la barre des 300

3. Excellente nouvelle pour Remco Evenepoel

Énorme soulagement pour Remco Evenepoel. Le scanner passé ce lundi matin à l’AZ Herentals a montré que la fissure du bassin, née de sa terrible chute dans la descente du mur de Sormano le 15 août dernier, a disparu. Le coureur de l’équipe Deceuninck-Quick Step peut donc remonter sur le vélo dès à présent.

LIRE PLUS | Remco Evenepoel a le feu vert pour remonter sur le vélo

4. Un Open d’Australie particulier

L’Open d’Australie a débuté, avec déjà des Belges en piste (et des éliminations), de grosses batailles et des larmes.

LIRE PLUS | Début de l’Open d’Australie

5. Un 2e Super Bowl pour Tampa Bay

Sur une autre planète avec désormais sept sacres personnels, Tom Brady a confirmé qu’il était le plus grand joueur de l’histoire du football américain (NFL), offrant à Tampa Bay son deuxième Super Bowl aux dépens du tenant du titre Kansas City (31-9), dimanche.

PHOTOS | Les Buccaneers de Tom Brady dominent les Chiefs de Patrick Mahomes et remportent le 55e Super Bowl

VIDÉO | Des stars, des chips et des gags dans ces 7 publicités qu’il fallait voir

VIDÉO | The Weeknd a mis le feu lors de la mi-temps du Super Bowl