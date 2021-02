Mike Dean, arbitre de Premier League, fait appel à la police après des menaces de mort

Un arbitre de Premier League, Mike Dean, a alerté la police après que sa famille a reçu des menaces de mort à la suite de deux cartons rouges controversés qu’il a sorti la semaine dernière.

Dean, qui officie en première division depuis 2000, a été critiqué pour avoir expulsé le défenseur de Southampton Jan Bednarek, contre Manchester United mardi dernier, puis le milieu de terrain de West Ham Tomas Soucek lors du match de samedi à Fulham.

Ces deux décisions ont été annulées en appel par la Fédération anglaise. Selon la presse anglaise, Dean a demandé à être dispensé de ses fonctions le week-end prochain, bien qu’il soit prévu qu’il arbitre le match du cinquième tour de la FA Cup mercredi entre Leicester et Brighton.

Mike Riley, directeur général de Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), l’organisme qui forme et choisit les arbitres officiant en Premier League, a soutenu la décision de Dean de prévenir la police.

Personne ne devrait être victime de messages odieux comme celui-ci. Les abus en ligne sont inacceptables dans tous les milieux et il faut faire davantage pour s’attaquer au problème

«Les menaces et les abus de cette nature sont totalement inacceptables et nous soutenons pleinement la décision de Mike de signaler à la police les messages reçus par sa famille», a-t-il déclaré. «Personne ne devrait être victime de messages odieux comme celui-ci. Les abus en ligne sont inacceptables dans tous les milieux et il faut faire davantage pour s’attaquer au problème».

Le Polonais Bednarek a été renvoyé aux vestiaires pour une faute sur le Français Anthony Martial lors de la victoire (9-0) de Manchester United sur les Saints. Dean s’en est tenu à sa décision initiale après avoir été invité à vérifier le moniteur TV au bord du terrain à Old Trafford.

Dean a exclu le Tchèque Soucek pour avoir accidentellement frappé le Serbe Aleksandar Mitrovic avec son coude lors du match nul (0-0) de samedi. L’arbitre de 52 ans a également vérifié les images du ralenti de l’action sur le moniteur TV au bord du terrain, après avoir consulté le VAR et a décidé que l’incident méritait un rouge direct.