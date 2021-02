La Louvière: l’épandage manuel qui amuse la toile et fâche l’opposition

La neige et le gel ont surpris les Belges ce matin. A La Louvière, les opérations d’épandage ont été marquées par une méthode surprenante…

C’est la vidéo stupide du jour qui fait le buzz sur internet: un ouvrier communal dans la benne d’une camionnette des services communaux qui étend le sel sur la chaussée en le jetant… à la main.

La scène a été filmée ce lundi matin sur l’avenue Gambetta à La Louvière et a suscité hilarité et moqueries. Il va sans dire que la méthode est pour le moins inhabituelle, archaïque et peu efficace.

Selon le bourgmestre de La Louvière, interrogé par nos confrères de Sud Presse, l’initiative en revient à l’ouvrier. «C’est une erreur de sa part et dès que nous en avons eu connaissance, nous avons stoppé ça. Jamais nous n’aurions validé une telle pratique», indique-t-il, soulignant les risques que ce dernier encourait en cas d’accident.

Quelle mouche a donc pu piquer l’ouvrier? Une volonté de bien faire, alors que le service d’épandage est débordé par une météo particulière. La Louvière dispose de quatre épandeuses. Pour faire face à 425 kilomètres de voiries pour toute l’entité, c’est insuffisant quand les circonstances météorologiques sont telles que ce lundi matin.

«Les camions sont partis vers 4 h. Plutôt, cela aurait été du suicide car pour que cela (l’épandage NDLR) fonctionne, il faut du trafic», s’est défendu l’échevin aux travaux Antonio Gava.

«S’il n’y a pas de trafic, la neige fond et cela regèle encore plus vite et donc, c’est plus dangereux.» Le redoux qui intervient pour stabiliser la situation n’a cette fois pas eu lieu: de -3 ° C à 4 h, les températures ont encore chuté, «à – 5, -6 °». Vers 10 h, «malgré le fait que l’on soit passé dans certains axes, cela regelait.»

Tournure politique

Mais cet incident gag prend une tournure politique. Antoine Hermant, chef de file du PTB à La Louvière, «Envoyer les ouvriers communaux avec une pelle et une benne en 2021, c’est du respect ça?» Qui annonce qu’il interpellera le Collège communal sur la question.

Même scandale du côté du cdH louviérois, qui s’interroge chez nos confrères de la DH: «Alors que nous avons vu les Villes voisines réagir aux mêmes conditions hivernales que La Louvière et obtenir des résultats probants au moins pour leurs grands axes, nous ne comprenons pas la réaction de surprises et de débordement du Collège. Ni les grands axes n’ont été préservés ni les accès de soins et de sécurité n’ont été privilégiés à l’instar de nos hôpitaux et de la caserne des pompiers. Et nous ne parlons même pas de l’absence de sel aux abords des écoles.»

Attendons-nous à ce que le Collège leur rétorque qu’à La Louvière, il y a légèrement plus de voiries qu’à Binche ou Le Rœulx… Sans doute pas de quoi satisfaire l’opposition, qui y verra un signe de l’impréparation des ouvriers et d’un manque d’investissement dans le matériel de déneigement.