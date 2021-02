Un aperçu furtif de la prochaine saison de Koh-Lanta diffusé par TF1

Koh-Lanta est «prochainement» de retour sur TF1. La nouvelle saison tournée en Polynésie française se dévoile à travers une courte bande-annonce, diffusée samedi.

Le tournage chahuté de la nouvelle saison de Koh-Lanta, en pleine pandémie de Covid-19, n’a pas freiné les envies de 20 nouveaux aventuriers, venus pour décrocher la victoire finale.

Cette nouvelle saison de Koh-Lanta, diffusée prochainement sur TF1, a été tournée en Polynésie française, entre Bora-Bora et Tahiti. Un nouveau terrain de jeu après plusieurs saisons aux Fidji.

Sur les premières images, aperçues samedi pendant les publicités de l’émission The Voice, on aperçoit furtivement les premiers participants et l’archipel polynésien.

Denis Brogniart office toujours à la présentation du jeu qui navigue entre épreuves physiques, mentales, jeux d’influence et alliances.

Aucune date précise de diffusion n’a encore été donnée, mais selon plusieurs médias français, le jeu arrivera à l’antenne à la fin de l’hiver ou au début du printemps.