Mangez bio en aidant les Restos du cœur

Le projet Be3 du tennis club du Parc propose une initiative éthique et solidaire pour venir en aide aux Restos du cœur.

En lançant son projet de service traiteur, en décembre, la brasserie du tennis club du Parc, à Louvain-la-Neuve, souhaitait avant tout rester active et au service de sa clientèle malgré la crise, mais pas seulement. Derrière son projet Be3³se cachent des valeurs humaines d’entraide et de respect de l’environnement.«Le concept d’économie circulaire devenait une évidence pour nous. Nous avons décidé de travailler en collaboration avec des coopératives locales et bio, explique Xavier Descampe, directeur opérationnel du club de tennis néolouvaniste. D’autre part, nous avons voulu apporter notre soutien aux Restos du cœur qui en ont bien besoin en cette période de crise.»

Tous les plats proposés à la carte sont à 90% préparés à base de produits locaux. Celle-ci est renouvelée toutes les deux semaines et propose de la cuisine traditionnelle avec des plats oscillants entre 10 et 16€. «Pour chaque plat commandé, nous produisons 10% de nourriture en plus afin de pouvoir distribuer des repas aux Restos du cœur de Wavre. Le concept est un peu celui du café suspendu.»

Depuis le début de cette opération, 200 repas ont ainsi pu être offerts «Nous produisons actuellement entre 150 et 200 plats par semaine donc entre 15 et 20 sont distribués aux plus démunis, se réjouit Xavier Descampe qui aimerait faire connaître son initiative. Ce sont principalement des membres qui commandent mais nous aimerions attirer des gens de l’extérieur.»

Un menu de Saint-Valentin sera d’ailleurs proposé le week-end prochain au prix de 27€/personne. Concrètement, les commandes doivent être rentrées pour le mardi 18 h et l’enlèvement est possible le mercredi, jeudi et vendredi.

Le but de Xavier Descampe et son équipe de chefs, en place depuis 2016, est d’aller de plus en plus vers le local. «Ce n’est pas encore entièrement le cas pour le restaurant mais dès la réouverture du club, nous souhaiterions de plus en plus y proposer des plats bios», conclut-il.