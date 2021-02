Vague de froid: les villes renforcent leur Plan grand froid

La communication va être renforcée pour que les citoyens puissent avertir les équipes d’encadrement des sans-abri en cas de situation problématique.

Cela n’aurait échappé à personne ce matin les températures ont plongé sur l’ensemble du pays. Irrémédiablement, la question du sort des sans-abri ressort.

Mais les grandes villes n’attendent pas les gelées pour préparer leur accueil. A Mons, le Plan Grand Froid est activé depuis novembre. Pour assurer une capacité d’accueil suffisante malgré la crise sanitaire et les mesures de distanciation physique qui en découlent, le CPAS loue depuis le mois de novembre six préfabriqués, qui ont été installés dans la cour de l’abri de nuit, rue Henri Dunant. Ceux-ci permettent d’accueillir autant de personnes qu’en temps normal, savoir 36 personnes.

Jusqu’à présent, cela s’est révélé suffisant puisque l’abri de nuit n’a encore jamais atteint sa capacité maximale. Ce qui ne signifie pas pour autant que chaque SDF a dormi à l’abri.

C’est pourquoi la Ville de Mons et son CPAS ont décidé de lancer une campagne de sensibilisation et d’informations auprès des citoyens montois afin de mieux faire connaître les services les services et les moyens consacrés à l’aide et à la prise en charge des personnes sans-abri.

Numéros et campagne de sensibilisation

Ainsi, Le numéro de téléphone de l’abri de jour et de l’abri de nuit sera diffusé à l’ensemble des citoyens via le Mons Mag, les réseaux sociaux de la Ville et du CPAS. Un flyer spécifique sera également distribué en toutes-boîtes et un travail de sensibilisation sera également réalisé avec les commerçants du centre-ville.

Deux numéros de téléphone sont à retenir: le 065 56 24 20 pour l’abri de jour et le 065 34 76 74 pour l’abri de nuit.

L’abri de jour assure un accueil 7 J/7 de 9 h à 19 h ou de 13 h à 19 h le jeudi et le week-end. Les sans-abri ont la possibilité d’y prendre une douche et un repas chaud. Un suivi social des usagers y est assuré et ils ont également la possibilité d’un accompagnement psychologique. Chaque mercredi, une permanence de Médecins du Monde est assurée.

À l’abri de nuit, l’accueil s’effectue de 19 h à 21 h, sur site. Un suivi médical est également effectué. A noter que des agents de nettoyage ont renforcé l’équipe de l’abri de nuit dès le 9 novembre.

Enfin, rappelons que les maraudes ont été doublées, à une fréquence de deux par jour.