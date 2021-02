Judo: les championnats officiels, annoncés pour mai, sont suspendus

Face à l’omniprésence du coronavirus en Belgique, la Fédération francophone belge de judo a décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre les championnats officiels U15, U18 et U21.

Mauvaise nouvelle pour les jeunes judokas de Bruxelles et de Wallonie. Quelques semaines seulement après avoir annoncé vouloir organiser les championnats provinciaux et régionaux U15, U18 et U21 durant le mois de mai, la Fédération francophone belge (FFBJ) fait marche arrière.

Dans un courrier adressé ce lundi aux clubs, la présidente Allison Hollevoet déclare que le conseil d’administration «a pris collégialement la décision de suspendre les championnats».

«Dans un premier temps, il nous semblait important à tous de proposer une date même si nous savions que la chance de les organiser était minime. Il fallait offrir une perspective d’avenir à nos jeunes judokas en cette période plus que difficile, explique la présidente de la FFBJ. Mais l’arrivée de nouveaux variants et la non-reprise des cours pour les plus de 12 ans ne nous permettent pas d’envisager un retour à la compétition avant encore quelques mois.»

Bien qu’elle constitue un nouveau coup dur pour les judokas, cette décision était toutefois attendue. D’autant plus que la Fédération flamande de judo (VJF) n’avait pas encore fait part de son souhait d’organiser des championnats officiels dans les circonstances actuelles.