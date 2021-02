Un écocide, c’est quoi? L’Europe sonde les citoyens afin de renforcer sa législation en la matière

Belgique en tête

Dernièrement, la Belgique a été le premier pays européen à plaider pour étendre la compétence de la Cour pénale internationale (CPI) au crime d’écocide, une notion non encore définie juridiquement et qui recouvre la destruction intentionnelle de systèmes écologiques causant des dégâts graves, étendus et durables affectant tout ou partie de l’écosystème terrestre. L’accord du gouvernement De Croo prévoit d’étudier l’inclusion de l’écocide dans le nouveau code pénal.