Lewis Hamilton prolonge avec Mercedes et vise le record absolu pour la saison 2021

Le Britannique Lewis Hamilton, champion du monde en titre de Formule 1, a prolongé son contrat avec Mercedes pour la saison 2021, a annoncé lundi l’écurie allemande.

Arrivé dans l’équipe en 2013, Hamilton a remporté six de ses sept titres mondiaux avec Mercedes. Désormais détenteur du record de victoires en Grand Prix (95), il tentera en 2021 de devenir, avec huit couronnes mondiales, le pilote le plus sacré de l’histoire, un record qu’il partage actuellement avec Michael Schumacher.

«Je suis très heureux d’entamer ma neuvième saison avec mes équipiers de Mercedes», a commenté Hamilton dans le communiqué de son équipe. «Notre équipe a réalisé des choses incroyables ensemble et nous sommes impatients de construire de nouveaux succès, tout en cherchant constamment à nous améliorer, tant sur la piste qu’en dehors.»

Selon le communiqué, «une partie importante du nouvel accord s’appuie sur l’engagement commun, pris l’an passé, en faveur d’une plus grande diversité et d’une meilleure intégration dans le sport automobile». Cet engagement prendra la forme d’une fondation caritative commune qui aura pour mission de soutenir une plus grande diversité et une meilleure intégration «sous toutes ses formes possibles» dans le sport automobile, explique Mercedes.

«Je suis toujours aussi déterminé à poursuivre le voyage que nous avons avons commencé pour rendre le sport automobile plus diversifié pour les générations futures», a ajouté Hamilton, qui se dit «reconnaissant» envers Mercedes pour son soutien sur cette question. «Je suis fier de dire que nous poursuivons cet effort cette année en lançant une fondation dédiée à la diversité et à l’inclusion dans le sport. Je suis inspiré par tout ce que nous pouvons construire ensemble et j’ai hâte de reprendre la piste en mars.»

Hamilton a commencé sa carrière en Formule 1 en 2007 chez McLaren, avec qui il a remporté 21 courses et le titre mondial en 2008. Le Britannique a rejoint Mercedes en 2013. Débute alors d’une des plus fructueuses collaborations de l’histoire du sport automobile. Champion du monde en 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020, Hamilton n’a dû s’incliner qu’en 2016 devant son équipier Nico Rosberg. Depuis 2014, le titre des constructeurs n’a pas échappé à Mercedes. «L’histoire de Mercedes et de Lewis au cours des huit dernières saisons figure dans les livres d’histoire de notre sport et nous sommes impatients de concourir à nouveau afin d’y ajouter de nouveaux chapitres», a ajouté Toto Wolff, le patron de l’écurie.

L’annonce de cette prolongation survient alors que la saison reprendra le 28 mars et que Mercedes dévoilera sa nouvelle monoplace le 2 mars. «Nous avons toujours été d’accord avec Lewis pour continuer, mais avec l’année très inhabituelle que nous avons connue en 2020 il a fallu un certain temps pour terminer le processus», a expliqué Wolff.

