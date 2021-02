10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce lundi

«Une réouverture qui va faire du bien à tout le monde», le défi de taille de deux Belges sur le GR20, les retrouvailles de Mallory et du chef Etchebest… Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer, ce lundi 8 février.

1 Forestia: «Une réouverture qui va faire du bien à tout le monde»

Dès samedi, les parcs animaliers, comme Forestia, vont rouvrir. Une nouvelle accueillie «très positivement par tout le monde».

Il a mis du temps à arriver, mais le soulagement est enfin là auprès des troupes du parc animalier de Forestia! Le feu vert du gouvernement pour la réouverture est prévu pour ce samedi, au plus grand bonheur de tout le parc de La Reid.

2 «Les forains, les oubliés de la crise»

Yves Noël est forain et il s’inquiète de ne jamais entendre parler de son métier et des gens qui l’exercent lors des comités de concertation (Codeco) qui décident des mesures de lutte contre le Covid-19.

3 Venir à bout du GR20 corse en 5 jours

François Fagnoul et Adrien Horward se lancent un défi de taille en ce début d’année 2021. Parcourir 180 kilomètres avec 13 000 mètres de dénivelé positif en seulement 5 jours.

4 INTERVIEW | Mallory, le gentil de «Cauchemar en cuisine»

Candidat belge hautement sympathique de la saison 11 de «Top Chef», Mallory revient faire un tour en cuisine. Il retrouve le chef Philippe Etchebest pour un Cauchemar en cuisine un peu particulier.

5 Australian Open: le Grand Chelem de toutes les incertitudes

Cette fois, on va savoir… Après l’hiver, ses confinements et ses tournois préparatoires, le premier vrai test 2021 a débuté cette nuit.

6 Doomoo, la success-story de deux frères

L’histoire peut prêter à sourire, mais ce sont bien deux hommes – deux frères – qui, il y a 15 ans, alors qu’ils étaient jeunes papas, ont eu une idée de génie en mettant au point le concept d’un coussin ovoïde pour bébé.

Basée à Nil-Saint-Vincent, la société Doomoo fête ses 15 ans de succès.

7 La bière au fût du café, à boire à la maison

Les bars sont fermés. Mais le Café des Touristes a la solution avec des Quves mises à disposition de la clientèle ou en vente.

Déjà plus de 100 jours que le secteur horeca est fermé. Restaurateurs et cafetiers ne savent plus quoi proposer à leur clientèle pour espérer une rentrée financière leur permettant de couvrir partiellement leurs frais fixes.

8 Qui est Gloria Barracato, la fille de Frédéric François?

La Braivoise Gloria Barracato est une artiste peintre. Sa patte? Des personnages stylisés et une explosion de couleurs.

9 Du salé au sucré 100% naturels

Des confitures, des huiles, des vinaigres parfumés, des pâtes à tartiner, du pesto, des biscuits, du caramel beurre salé. Les couleurs et les saveurs se mélangent dans l’épicerie d’Amandine Nicolas, à Balmoral (Jalhay), baptisée L’Âme en Dinette. Un véritable temple du 100% fait maison sans colorant ni conservateurs.

10 Un cadeau, des déchets, mais une réaction remarquable

Anderlecht s’est imposé à Genk dimanche soir. Bousculés d’entrée, les Mauves ont trouvé les ressources pour surclasser Genk, qui s’est contenté, à tort, de son but d’ouverture.

