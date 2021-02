Contrat-cadre pour des installations de traitement de déchets nucléaires à Dessel et Mol

Un contrat-cadre a été conclu entre l’organisme de gestion des déchets radioactifs (Ondraf) et le consortium «Sweco Belgium - Jacobs - Orano Projets - Arteum Architects» portant sur de nouvelles installations de traitement et de stockage des déchets et sur une station de traitement des eaux à Dessel et Mol, a indiqué lundi le bureau d’ingénieurs Sweco.

«Le consortium sera responsable des études de faisabilité, de toutes les phases de la conception ainsi que de la supervision du projet et de la construction et du support correspondant sur plusieurs projets d’envergure pour construire ces nouvelles installations. La valeur du contrat-cadre est estimée par l’Ondraf à 31,7 millions d’euros pour tous les participants.»

Sweco et Arteum Architects sont déjà chargés de plusieurs missions pour l’Ondraf, comme la surveillance et la supervision du site de Dessel pendant l’exécution du stockage en surface de déchets radioactifs de catégorie A.

Jacobs apporte son «expérience du démantèlement et de la gestion des déchets de sites nucléaires de premier plan aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni».

La société Orano Projets est, elle, spécialisée dans la conception, l’ingénierie et la construction de projets complexes et dans le soutien du fonctionnement de sites nucléaires de premier plan en France, aux États-Unis, au Japon et au Royaume-Uni.