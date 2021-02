Sept semaines en mer à élaborer des projets pour la sauvegarde du climat: un film documentaire présenté ce vendredi

«In all kinds of weather», le documentaire sur le voyage en bateau d’Adélaïde Charlier, Anuna De Wever et d’autres jeunes de la coalition pour le climat vers le sommet de la COP25 au Chili, sera diffusé en avant-première vendredi à 20h00 via Youtube.

En octobre 2019, une quarantaine de jeunes activistes de la cause climatique ont entrepris de traverser l’Atlantique. Après avoir traversé la forêt amazonienne, ils devaient se rendre à Santiago pour la COP25. Un objectif qu’ils n’auront finalement pas pu atteindre, le sommet ayant été déplacé à Madrid en raison du mouvement de contestation qui agitait à l’époque la capitale chilienne.

Le documentaire, réalisé par Rob Jacobs et Constanze Alma Wouters, montre néanmoins comment le groupe de jeunes a passé sept semaines, en mer, à élaborer des projets qu’ils comptaient présenter à la COP.

La présentation du film sera suivie de questions-réponses avec les activistes Adelaïde Charlier et Tori Tsui.