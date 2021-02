Super Bowl 2021: des stars, des chips et des gags dans ces 7 publicités qu’il fallait voir

Le Super Bowl est l’une des compétitions sportives les plus importantes mais aussi un gigantesque aimant à publicités hors de prix. En voici quelques-unes de l’édition 2021.

Environ 5,5 millions de dollars (4,6 millions d’euros) pour 30 secondes de publicités: voilà le tarif affiché pour figurer au Super Bowl cette année.

Autant dire que les marques rivalisent d’imagination et se paient fréquemment des stars pour marquer les esprits.

Cette année encore, qui a vu Tampa Bay remporter son deuxième Super Bowl aux dépens du tenant du titre Kansas City, l’humour était au rendez-vous dans de nombreuses publicités.

Cheetos a revisité le titre culte de Shaggy, «It wasn’t me», avec le couple d’acteurs Mila Kunis et Ashton Kutcher; Huggies nous a fait voir le monde des bébés; on s’est excusé avec des M&M’s; sans oublier Alexa, l’assistant vocal signé Amazon, qui a fait appel à Michael B. Jordan, désigné homme le plus sexy du monde.

Petite sélection de 7 pubs qui ont marqué le Super Bowl 2021.

Cheetos

M&M’s

Huggies

General Motors

Doritos 3D

Alexa

Cadillac