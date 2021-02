INFOGRAPHIES | Coronavirus: 3e baisse consécutive des nouveaux cas en Brabant wallon

672 nouveaux cas ont été recensés ces 7 derniers jours en Brabant wallon. 25 personnes sont hospitalisées.

Le nombre de nouveaux cas observés lors des 7 derniers jours vient de baisser, pour la troisième fois en autant de jours, en Brabant wallon.

672 nouveaux cas ont été recensés cette semaine dans la jeune province, a annoncé l’institut de santé publique Sciensano, ce lundi matin. Cela représente 96 cas par jour.

25 patients dans les unités Covid du BW

25 personnes sont actuellement hospitalisées suite à une contamination au coronavirus en Brabant wallon. C’est une de moins que la veille.

Deux nouveaux patients ont été admis ce dimanche dans les deux hôpitaux recensés en Brabant wallon, à savoir la clinique Saint-Pierre et les centres hospitaliers Jolimont.

Dans le même temps, un seul patient était autorisé à quitter l’hôpital suite à une amélioration de sa santé.

Les transferts entre hôpitaux et les décès ne sont pas détaillés dans les statistiques livrées par Sciensano.

28 admissions et 17 sorties ces 7 derniers jours

Ces sept derniers jours, 28 admissions et 22 sorties ont été enregistrées dans les deux hôpitaux brabançons.

2 patients en soins intensifs

Deux patients exigent des soins intensifs dans les deux unités Covid recensées en Brabant wallon. C’est un de moins que la veille.

28 114 cas depuis le début de l’épidémie

28 114 cas avérés de Covid-19 ont été recensés en Brabant wallon depuis le début de la crise sanitaire. Cela représente 691 cas par 10 000 habitants (soit 6,9% de la population).

2 570 cas à Braine-l’Alleud, 238 à Hélécine

Au niveau des communes, c’est à Braine-l’Alleud, commune la plus peuplée du Brabant wallon, qu’on recense le plus de cas avérés de coronavirus (2 570; +4). Wavre (2 329; +4) et Ottignies-Louvain-la-Neuve (2 226; +4) suivent.

Si on ne tient compte que des cas détectés ces sept derniers jours, Waterloo (51), Jodoigne (50), Wavre (49) et Rixensart (43) sont les communes les plus touchées.

C’est à Hélécine que l’on recense le moins de cas (238 cas; 32 cas, ces 7 derniers jours).

Walhain, commune la plus touchée

Walhain est la commune du Brabant wallon où le Covid a été le plus présent avec 902 cas avérés par 10 000 habitants. Ittre (817 cas par 10 000 habitants), Lasne (798), Incourt (786) et Ramillies (785) suivent. Cela prend en compte tous les cas détectés depuis le début de la crise sanitaire.

Hélécine, la plus touchée ces 7 derniers jours

Si on ne tient compte que des cas détectés ces sept derniers jours, Hélécine est la commune où le Covid est le plus présent (87,6 nouveaux cas pour 10 000 habitants ces 7 derniers jours). La Hulpe (52,6), Jodoigne (34) et Walhain (32,5) suivent.

Rebecq (7,3), Braine-l’Alleud (7,7) et Chastre (9,1) sont les communes où le virus est le moins présent ces 7 derniers jours.