Stefano Mazzonis di Pralafera, le directeur de l’opéra royal de Wallonie, est décédé

Stefano Mazzonis di Pralafera, le directeur général et artistique de l’opéra royal de Wallonie, est décédé ce dimanche.

Willy Demeyer a annoncé dans un communiqué le décès de cette grande personnalité de Liège: «En qualité de président du conseil d’administration de l’Opéra royal de Wallonie-Liège, j’ai la profonde douleur de vous annoncer le décès, survenu ce dimanche 7 février 2021, de Monsieur Stefano Mazzonis di Pralafera, directeur général et artistique depuis 2007. Je tiens à présenter à son épouse, sa famille, ses proches et à tout le personnel de l’ORW mes condoléances sincères et émues.»

Stefano Mazzonis avait été fait citoyen d’honneur de la Ville de Liège il y a quelques années déjà pour «l’excellence du travail accompli», ajoute Willy Demeyer, président du conseil d’administration de l’opéra royal de Wallonie.

En ce début d’année, l’Opéra avait annoncé se mettre à la recherche d’un nouveau directeur général. Son mandat arrivant à échéance, Stefano Mazzonis di Pralafera avait d’ores et déjà annoncé qu’il ne souhaitait pas prolonger l’aventure.